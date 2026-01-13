FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-HUN-PORAFP
Falko Blöding

Transfer zu früh verkündet! FC Barcelona unterläuft Fauxpas bei Ex-Bayern-Spieler Joao Cancelo

Spaniens Meister FC Barcelona hat die Verpflichtung des portugiesischen Nationalspielers Joao Cancelo verkündet - und dann wieder kassiert.

Der vielseitige Außenverteidiger sollte auf Leihbasis von Al-Hilal aus der Saudi Pro League kommen und bis Ende Juni bei den Blaugrana bleiben. Das teilte Barca am Dienstag offiziell mit. Wenig später aber nahm der frischgebackene Supercopa-Sieger seine Vollzugsmeldung wieder offline.

As schreibt, der Verein räume seinen Fehler ein, den Transfer voreilig offiziell verkündet zu haben, "ohne alle wichtigen Details des Transfers zu klären." In akuter Gefahr sei der Deal jedoch nicht und Barcelona gehe davon aus, bald alles wasserdicht zu haben.

  • Coach Hansi Flick erklärte zuletzt öffentlich, dass er sich noch eine Ergänzung für die Defensive wünscht, wenngleich der ehemalige Bundestrainer angeblich lieber einen Innenverteidiger gehabt hätte. Im Zentrum entspannt sich die Situation allerdings durch die nahende Rückkehr von Ronald Araujo.

    Treibende Kraft hinter der gewünschten Verpflichtung soll Klubchef Laporta sein. Ihn verbindet ein enges Verhältnis zu Cancelos Berater Jorge Mendes. Flick sagte bereits am Wochenende: "Joao kann auf beiden Seiten spielen. Letztlich ist der Transfer noch nicht offiziell, aber ich wäre froh, wenn es klappt. Er ist auch für die Offensive eine weitere Option."

    Während seines ersten Engagements in Barcelona war Cancelo Stammspieler. Der 31-Jährige absolvierte 42 Pflichtspiele, in denen er vier Tore erzielte und fünf Assists lieferte. Zu einem Titelgewinn mit den Blaugrana reichte es allerdings nicht.

    Im Sommer 2024 kehrte Cancelo, der einst auch an den FC Bayern verliehen war, zu seinem damaligen Klub Manchester City zurück. Von dort wechselte er wenige Tage später für 25 Millionen Euro Ablöse zu Al-Hilal. Für den Spitzenreiter der Saudi Pro League lief Cancelo seitdem in 45 Partien auf (3 Tore, 14 Assists). Sein Vertrag läuft noch bis 2027.

  • Joao Cancelo BarcelonaGetty

    Joao Cancelo lief in 42 Spielen für den FC Barcelona auf

  • Die Rekordtransfers des FC Barcelona:

    1. Ousmane Dembele: Kam 2017 für 148 Millionen Euro Ablöse von Borussia Dortmund
    2. Philippe Coutinho: Kam 2018 für 135 Millionen Euro Ablöse vom FC Liverpool
    3. Antoine Griezmann: Kam 2019 für 120 Millionen Euro Ablöse von Atletico Madrid
    4. Neymar: Kam 2013 für 88 Millionen Euro Ablöse vom FC Santos
    5. Frenkie de Jong: Kam 2019 für 86 Millionen Euro Ablöse von Ajax Amsterdam
