Transfer zu früh verkündet! FC Barcelona unterläuft Fauxpas bei Ex-Bayern-Spieler Joao Cancelo

Coach Hansi Flick erklärte zuletzt öffentlich, dass er sich noch eine Ergänzung für die Defensive wünscht, wenngleich der ehemalige Bundestrainer angeblich lieber einen Innenverteidiger gehabt hätte. Im Zentrum entspannt sich die Situation allerdings durch die nahende Rückkehr von Ronald Araujo.

Treibende Kraft hinter der gewünschten Verpflichtung soll Klubchef Laporta sein. Ihn verbindet ein enges Verhältnis zu Cancelos Berater Jorge Mendes. Flick sagte bereits am Wochenende: "Joao kann auf beiden Seiten spielen. Letztlich ist der Transfer noch nicht offiziell, aber ich wäre froh, wenn es klappt. Er ist auch für die Offensive eine weitere Option."

Während seines ersten Engagements in Barcelona war Cancelo Stammspieler. Der 31-Jährige absolvierte 42 Pflichtspiele, in denen er vier Tore erzielte und fünf Assists lieferte. Zu einem Titelgewinn mit den Blaugrana reichte es allerdings nicht.

Im Sommer 2024 kehrte Cancelo, der einst auch an den FC Bayern verliehen war, zu seinem damaligen Klub Manchester City zurück. Von dort wechselte er wenige Tage später für 25 Millionen Euro Ablöse zu Al-Hilal. Für den Spitzenreiter der Saudi Pro League lief Cancelo seitdem in 45 Partien auf (3 Tore, 14 Assists). Sein Vertrag läuft noch bis 2027.