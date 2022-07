Was "Maschine" Erling Haaland nach neun Toren bei der U20-WM 2019 gegen Honduras sagte

Erling Haaland netzte bei der U20-WM 2019 gegen Honduras neunmal (!) ein. Zufrieden war der Norweger damit aber nicht.

Tore schießen - das liebt Erling Haaland am meisten. Für Borussia Dortmund erzielte der Norweger in den beiden vergangenen Jahren in 67 Spielen 62 Tore. Unvergessen bleibt sein Viererpack im November 2020 in der Bundesliga bei Hertha BSC. Jetzt hoffen die Fans seines neuen Vereins Manchester City ebenfalls auf viele Volltreffer ihres neuen Aushängeschilds.

Und die Chancen stehen gut! Bereits in noch jüngeren Jahren netzte Haaland regelmäßig. Am 30. Mai 2019 schrieb der Ausnahmestürmer gar Geschichte. Bei der U20-WM in Polen gewann Norwegen gegen Honduras mit 12:0 - neun Tore erzielte der damals 18 Jahre alte Haaland. So viele Tore hatte zuvor in der Geschichte des Wettbewerbs noch kein Spieler in einer Partie erzielt. Zudem war es der höchste Sieg bei einer Endrunde.

Bitter für Haaland, der zu dieser Zeit bei RB Salzburg unter Vertragstand, und Norwegen: Trotz seiner neun Tore schied Norwegen nach zuvor zwei Niederlagen nach der Gruppenphase aus, es war auch das einzige Spiel der U20-WM 2019 in dem Haaland traf. Dennoch wurde er Torschützenkönig - dafür reichten die neun Tore gegen Honduras locker.

Rodriguez: "Haaland ist eine f****** Maschine"

Zufrieden war Haaland mit dieser Ausbeute aber nicht, wie der Agent Jose Luis Rodriguez der norwegischen Nachrichtenagentur VG erzählte. Rodriguez, der vier an der historischen Pleite beteiligten honduranischen Spieler vertrat, bat Haaland am Tag nach dem Spiel am Flughafen um ein Foto. "Ich sagte zu ihm: 'Du hast meine Jungs ruiniert'. Er antwortete: 'Ich war sauer, weil ich eigentlich elf Tore hätte schießen müssen. Er ist eine f****** Maschine. Ich dachte nur 'heilige Scheiße'."

Haaland habe sich, so Rodriguez, mit seinen neun Toren ganz tief in die Köpfe der WM-Spieler aus Honduras geschossen - in negativem Sinne. "Auch Jahre danach bekommen sie deswegen noch Kommentare", sagte Rodriguez.

Getty

Schwer zu knabbern habe vor allem der für die Bewachung von Haaland zuständige Wesley Decas. "Jedes Mal, wenn Haaland in der Champions League und der Bundesliga ein Tor erzielt, wird er an seine schlimmste Erfahrung auf einem Fußballplatz erinnert. Das tut immer noch weh", verriet Rodriguez.