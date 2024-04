Sturmtalent Cole Campbell vom BVB: Einen ganz wichtigen Wechsel hat er bereits vollzogen

Das Talent vom BVB hatte die Wahl - und hat sich nun für das US-Nationalteam entschieden. Gleich beim Debüt lief es hervorragend.

Die Verbindungen zwischen dem US-Fußball und dem BVB sind bereits eng. Christian Pulisic war der Trendsetter, der erste Amerikaner, der bei einem der Topklubs auftauchte. Bald darauf folgte Gio Reyna, der trotz einiger Turbulenzen in jüngster Zeit in den ersten Jahren bei den Schwarz-Gelben viele gute Momente hatte.

Dahinter ist jedoch ein weiterer Amerikaner auf dem Weg nach oben. Bis vor wenigen Wochen war Cole Campbell von Borussia Dortmund noch nicht für die USA spielberechtigt, doch ein zufälliges Treffen mit einem ehemaligen Nationalspieler überzeugte ihn von einem bedeutsamen Wechsel.

Campbell, in der U17 für Island aktiv, hat der amerikanischen Nationalmannschaft zugesagt und sich sofort zu einem der meistdiskutierten Talente im amerikanischen Fußball entwickelt. Aber wer ist der 18-Jährige - und wie sieht sein weiterer Weg in den USA und in Dortmund aus?