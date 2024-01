WM-Held Brunner sorgt wohl erneut für Ärger beim BVB - auch ein zweiter Youngster involviert

Nach einem "schwerwiegenden Vorfall" im Oktober erlaubte sich Dortmunds Talent Paris Brunner wohl die nächste Undiszipliniertheit.

WAS IST PASSIERT? Laut einem Bericht von Sky haben die Nachwuchsspieler Paris Brunner und Cole Campbell (beide 17) im BVB-Trainingslager im spanischen Marbella durch eine Disziplinlosigkeit Unruhe gestiftet. Demnach seien die beiden Youngster beim Versuch, in der Nacht von Samstag auf Sonntag aus ihren Hotelzimmern auszubüxen, erwischt worden.

WIE GEHT ES WEITER? Den beiden Teenagern drohe nun zwar keine Suspendierung, aber ein Ausschluss vom Montagstraining und die Nichtberücksichtigung für das abschließende Testspiel am Dienstag gegen Standard Lüttich.

WAS IST DER HINTERGRUND? Brunner war im Oktober wegen eines "schwerwiegenden Vorfalls" vom BVB suspendiert und nach etwa zwei Wochen begnadigt worden. Im November und Dezember avancierte der Angreifer bei der U17-WM in Indonesien zum besten Spieler des Turniers und hatte großen Anteil am sensationellen Titelgewinn der deutschen Nationalmannschaft. Im Anschluss an das Turnier wurde Brunner erstmals von der U19 des BVB zu den Profis berufen, kam aber noch nicht zum Einsatz.