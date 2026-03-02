Standards als Waffe: Arsenal stellt Rekord in der Premier League auf

Die Standardstärke ist einer der Gründe, warum es für die Londoner in dieser Saison bislang äußerst erfolgreich läuft. In der Premier League führt das Arteta-Team die Tabelle mit fünf Punkten Vorsprung vor Manchester City an und darf vom ersten Meistertitel seit 2004 träumen.

In der Champions League überstanden die Gunners die Liga-Phase als Erster und treffen nun im Achtelfinale auf Bayer Leverkusen. Im FA-Cup steht am kommenden Wochenende im Achtelfinale ein Auswärtsspiel bei Mansfield an. Die erste Titelchance hat Arsenal am 22. März, wenn es im Finale des Liga-Pokals gegen Manchester City geht.