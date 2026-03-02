Beim 2:1-Sieg des FC Arsenal gegen den FC Chelsea in der Premier League hat Gunners-Verteidiger Jurrien Timber am Sonntag den entscheidenden Treffer nach einer Ecke geköpft. Durch dieses Erfolgserlebnis stellte Arsenal einen Rekord für die meisten Siegtore nach Eckbällen in einer Saison in Englands höchster Spielklasse auf.
Standards als Waffe: Arsenal stellt Rekord in der Premier League auf
Arsenal lässt bei Siegtoren nach Ecken Man United hinter sich
Timber markierte das neunte Siegtor für die Gunners nach einer Ecke - und damit zog das Team von Trainer Mikel Arteta an Manchester United vorbei, das in der Saison 2012/13 achtmal nach Eckbällen erfolgreich gewesen war. Das berichtet der Daten-Dienstleister Opta. Die Londoner können ihre Bilanz im weiteren Saisonverlauf noch verbessern, denn immerhin bleiben ihnen noch neun Liga-Duelle bis zum Ende der Spielzeit.
Arsenal erzielt das 16. Tor nach einer Ecke
Insgesamt war es das 16. Liga-Tor nach einer Ecke für Arsenal - und auch das ist eine Bestmarke. Den Rekord muss sich das Team aktuell aber noch mit drei anderen Mannschaften teilen: Auch Oldham (Saison 1992/93), West Bromwich Albion (2016/17) und die Gunners selbst in der Spielzeit 2023/24 kamen auf 16 Premier-League-Treffer nach einer Ecke.
Erster Titel winkt Arsenal schon im März
Die Standardstärke ist einer der Gründe, warum es für die Londoner in dieser Saison bislang äußerst erfolgreich läuft. In der Premier League führt das Arteta-Team die Tabelle mit fünf Punkten Vorsprung vor Manchester City an und darf vom ersten Meistertitel seit 2004 träumen.
In der Champions League überstanden die Gunners die Liga-Phase als Erster und treffen nun im Achtelfinale auf Bayer Leverkusen. Im FA-Cup steht am kommenden Wochenende im Achtelfinale ein Auswärtsspiel bei Mansfield an. Die erste Titelchance hat Arsenal am 22. März, wenn es im Finale des Liga-Pokals gegen Manchester City geht.
Die nächsten Spiele des FC Arsenal:
- 04.03., 20.30 Uhr: Brighton - Arsenal (Premier League)
- 07.03., 13.15 Uhr: Mansfield - Arsenal (FA-Cup)
- 11.03., 18.45 Uhr: Leverkusen - Arsenal (Champions League)
- 14.03., 18.30 Uhr: Arsenal - Everton (Premier League)