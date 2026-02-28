Ist neben Bayern Münchens Leon Goretzka ein weiterer deutscher Nationalspieler Thema? FC Arsenal könnte vor spektakulärem Transfersommer stehen

Im Mittelfeld könnte die Wahl auf Leon Goretzka fallen, der den FC Bayern München im Sommer ablösefrei verlassen wird. Die Konkurrenz dürfte jedoch hoch sein. Dem Vernehmen nach steht der Nationalspieler auch bei den Serie-A-Klubs Inter Mailand und Juventus Turin hoch im Kurs. Zudem buhlte bereits im Winter Atletico Madrid um Goretzkas Dienste.

Als Alternative wird Sandro Tonali von Newcastle United gehandelt, der rund um den Jahreswechsels mit dem Tabellenführer der Premier League in Verbindung gebracht worden war. Das Interesse soll seitdem nicht abgekühlt sein, wenn auch eine Verpflichtung sehr teuer werden würde. Des Weiteren sollen Assan Ouedraogo (RB Leipzig), Aleksandar Stankovic (FC Brügge) und Mateus Mane im Fokus stehen.