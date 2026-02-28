Nach Informationen des Transferexperten Fabrizio Romano schielen die Gunners auf einen jungen Rechtsverteidiger, einen zentralen Mittelfeldakteur und einen Flügelspieler. Namen werden in dem Bericht zwar nicht genannt, dennoch wurden zuletzt schon mehrere interessante Optionen auf den jeweiligen Positionen gehandelt.
Ist neben Bayern Münchens Leon Goretzka ein weiterer deutscher Nationalspieler Thema? FC Arsenal könnte vor spektakulärem Transfersommer stehen
Arsenal sucht für das zentrale Mittelfeld: Goretzka und Ouedraogo Kandidaten?
Im Mittelfeld könnte die Wahl auf Leon Goretzka fallen, der den FC Bayern München im Sommer ablösefrei verlassen wird. Die Konkurrenz dürfte jedoch hoch sein. Dem Vernehmen nach steht der Nationalspieler auch bei den Serie-A-Klubs Inter Mailand und Juventus Turin hoch im Kurs. Zudem buhlte bereits im Winter Atletico Madrid um Goretzkas Dienste.
Als Alternative wird Sandro Tonali von Newcastle United gehandelt, der rund um den Jahreswechsels mit dem Tabellenführer der Premier League in Verbindung gebracht worden war. Das Interesse soll seitdem nicht abgekühlt sein, wenn auch eine Verpflichtung sehr teuer werden würde. Des Weiteren sollen Assan Ouedraogo (RB Leipzig), Aleksandar Stankovic (FC Brügge) und Mateus Mane im Fokus stehen.
Frankfurts Nnamdi Collins in der Premier League wohl heiß begehrt
Auf der Rechtsverteidiger-Position soll ein weiterer DFB-Star im Visier von Arsenal stehen. Berichten zufolge soll der Klub aus London ein Auge auf Nnamdi Collins von Eintracht Frankfurt geworfen haben, für den die Hessen wohl eine Summe zwischen 35 und 40 Millionen Euro fordern sollen. Der Vertrag des 22-Jährigen ist noch bis 2030 datiert. Ivan Fresneda (Sporting Lissabon) gilt ebenfalls als Kandidat.
Collins hatte erst im September 2025 sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft gefeiert, erwischte beim 0:2 gegen die Slowakei in der WM-Qualifikation allerdings einen rabenschwarzen Tag. Seitdem wurde er von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht mehr für das DFB-Team berücksichtigt.
FC Arsenal: 100-Millionen-Hammer für die Offensive?
Auf dem Flügel könnte es indes zu einem echten Transferhammer kommen. Arsenal soll scharf auf Anthony Gordon von Newcastle United sein, für den die Magpies wohl um die 100 Millionen Euro fordern sollen. Auch dem FC Liverpool und Manchester United wird Interesse am Teamkollegen von Nick Woltemade nachgesagt.
Außerdem verfolgt Arsenal angeblich die Situation von Nico Williams, der einen Abschied von Athletic Bilbao im Sommer in Betracht ziehen soll. Auch um Bazoumana Toure von der TSG Hoffenheim soll es Gedankenspiele geben, der zuletzt auch dem FC Bayern München schmackhaft gemacht worden war.
FC Arsenal: Die kommenden Spiele im Überblick
- 1. März: FC Chelsea (Heim, Premier League)
- 4. März: Brighton & Hove Albion (Auswärts, Premier League)
- 7. März: Mansfield (Auswärts, FA Cup)
- 11. März: Bayer Leverkusen (Auswärts, Champions League)
- 14. März: FC Everton (Heim, Premier League)
