"Dann sind sie für mich noch vor Arsenal die absolute Nummer eins": Sami Khedira hat einen Top-Favoriten auf den Gewinn der Champions League

Im kicker-Interview sagte Khedira: "Für mich wird entscheidend sein, dass die Münchner einigermaßen erholt in die K.-o.-Phase gehen können." Der 38-Jährige erklärte: "Aber das A und O in dieser heißen Phase wird sein, dass ihre Achse, ihre absoluten Top-Akteure und Spiel-Entscheider gesund und fit sind, vor allem mental. Dann sind sie für mich noch vor Arsenal die absolute Nummer eins."

Die Gunners hatten die Ligaphase der Königsklasse mit der makellosen Bilanz von acht Siegen aus acht Spielen als Primus abgeschlossen und liegen auch in der Premier League aktuell ganz vorn.