"Dann sind sie für mich noch vor Arsenal die absolute Nummer eins": Sami Khedira hat einen Top-Favoriten auf den Gewinn der Champions League

Der FC Bayern spielt bisher eine starke Saison. Für TV-Experte Sami Khedira ist der Tabellenführer der Bundesliga nicht nur national das Maß aller Dinge, sondern auch Topfavorit auf den Gewinn der Champions League – sollten keine Verletzungen oder Fitness-Probleme dazwischenkommen.
Im kicker-Interview sagte Khedira: "Für mich wird entscheidend sein, dass die Münchner einigermaßen erholt in die K.-o.-Phase gehen können." Der 38-Jährige erklärte: "Aber das A und O in dieser heißen Phase wird sein, dass ihre Achse, ihre absoluten Top-Akteure und Spiel-Entscheider gesund und fit sind, vor allem mental. Dann sind sie für mich noch vor Arsenal die absolute Nummer eins."
Die Gunners hatten die Ligaphase der Königsklasse mit der makellosen Bilanz von acht Siegen aus acht Spielen als Primus abgeschlossen und liegen auch in der Premier League aktuell ganz vorn.
- Getty Images
Sami Khedira hält den FC Barcelona für zu anfällig
Als weitere Titelanwärter nannte Khedira Titelverteidiger PSG, seinen Ex-Klub Real Madrid sowie den FC Liverpool und Manchester City.
Zweifel hat er hingegen am von Hansi Flick trainierten FC Barcelona: "Barca sehe ich zwar ebenfalls als tolle Mannschaft, aber eben nicht als Favoriten. Ich schätze Hansi Flick extrem und mag auch die Spielweise, weil das einfach attraktiv anzuschauen ist. Aber sie bekommen ihre Defensivprobleme nicht in den Griff."
Champions League: Die kommende Termine
- Auslosung Achtel- Viertel- und Halbfinale: 27. Februar 2026
- Achtelfinale: 10./11. & 17./18. März 2026
- Viertelfinale: 7./8. & 14./15. April 2026
- Halbfinale: 28./29. April & 5./6. Mai 2026
- Finale: 30. Mai 2026 (Budapest)