"Stand jetzt hat er sich verwechselt": Deutscher Ex-Nationalspieler fällt drastisches Urteil zu Florian Wirtz' Transfer zum FC Liverpool

Neben den schwachen Zahlen ist auch Wirtz‘ Rolle in der strauchelnden Mannschaft von Trainer Arne Slot ein Diskussionspunkt. Im Gegensatz zu seiner Zeit in Leverkusen ist Wirtz nicht Fixpunkt des Offensivspiels. Er pendelt zwischen offensivem Mittelfeld, der linken Angriffsseite und der Ersatzbank. Ein Umstand, der Anfang Dezember auch harte Worte von Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß (73) hervorrief. Er behauptete, Slot und die Reds hätten Wirtz versprochen, "dass er die 10 kriegt. Darauf hat Florian sehr viel Wert gelegt."

Laut Hoeneß hätte Slot Wirtz in den Verhandlungen auch mit dem Versprechen gelockt, "dass er um ihn herum eine neue Mannschaft baut". Das sei aber eben nicht passiert: "Ein Dreck ist! Er hat die 7 gekriegt, und die neue Mannschaft spielt alles, nur nicht um Florian Wirtz herum. Bei Leverkusen hatte er fast jeden Ball gekriegt. Und wenn er dann zwei Bälle verloren hat, hat es nichts ausgemacht. Jetzt kriegt er in einer Halbzeit fünf Bälle. Und wenn da zwei Bälle verloren gehen, dann kriegt er eine schlechte Note."

Das spöttische Fazit des FCB-Patrons zum Liverpooler Kaufrausch im vergangenen Sommer: "Ich habe es schon mal gesagt: Sie brauchen bald fünf Bälle, um zu spielen, weil die Stars ihn alle für sich haben wollen. Armer Florian Wirtz, er bekommt den Ball einfach nicht, weil Salah und Szoboszlai und all die anderen nur für sich spielen wollen."