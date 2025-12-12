Dietmar Hamann (52), 2005 Champions-League-Gewinner mit dem FC Liverpool, hat ein knallhartes Urteil zu Florian Wirtz' (22) ersten Monaten bei den Reds gefällt.
"Stand jetzt hat er sich verwechselt": Deutscher Ex-Nationalspieler fällt drastisches Urteil zu Florian Wirtz' Transfer zum FC Liverpool
In der Sky-Sendung 'Triple - der Hagedorn-Fussballtalk' befand Hamann: "Stand jetzt hat er sich verwechselt." Wirtz kam im Sommer für die damalige Rekordablöse von 125 Millionen Euro von Bayer Leverkusen an die Anfield Road. Mehrere Großklubs hatten zuvor um seine Dienste gebuhlt, vor allem Bundesliga-Rekordmeister Bayern München. Das Rennen machten schließlich die Reds, wo sich Wirtz aber nach wie vor schwertut. So wartet der deutsche Nationalspieler noch immer auf seinen ersten Treffer in der Premier League.
"Er hatte natürlich einen schweren Start, im Verein herrschte Trauer nach dem tragischen Tod von Diogo Jota", ordnete Hamann ein: "Aber wir haben jetzt bald Weihnachten und er hat noch kein Tor geschossen und noch kein Spiel entschieden. Er hat in der Premier League kaum oder keine Akzente gesetzt."
- Getty Images Sport
Uli Hoeneß kritisiert Liverpools Wirtz-Transfer
Neben den schwachen Zahlen ist auch Wirtz‘ Rolle in der strauchelnden Mannschaft von Trainer Arne Slot ein Diskussionspunkt. Im Gegensatz zu seiner Zeit in Leverkusen ist Wirtz nicht Fixpunkt des Offensivspiels. Er pendelt zwischen offensivem Mittelfeld, der linken Angriffsseite und der Ersatzbank. Ein Umstand, der Anfang Dezember auch harte Worte von Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß (73) hervorrief. Er behauptete, Slot und die Reds hätten Wirtz versprochen, "dass er die 10 kriegt. Darauf hat Florian sehr viel Wert gelegt."
Laut Hoeneß hätte Slot Wirtz in den Verhandlungen auch mit dem Versprechen gelockt, "dass er um ihn herum eine neue Mannschaft baut". Das sei aber eben nicht passiert: "Ein Dreck ist! Er hat die 7 gekriegt, und die neue Mannschaft spielt alles, nur nicht um Florian Wirtz herum. Bei Leverkusen hatte er fast jeden Ball gekriegt. Und wenn er dann zwei Bälle verloren hat, hat es nichts ausgemacht. Jetzt kriegt er in einer Halbzeit fünf Bälle. Und wenn da zwei Bälle verloren gehen, dann kriegt er eine schlechte Note."
Das spöttische Fazit des FCB-Patrons zum Liverpooler Kaufrausch im vergangenen Sommer: "Ich habe es schon mal gesagt: Sie brauchen bald fünf Bälle, um zu spielen, weil die Stars ihn alle für sich haben wollen. Armer Florian Wirtz, er bekommt den Ball einfach nicht, weil Salah und Szoboszlai und all die anderen nur für sich spielen wollen."
Florian Wirtz hatte Anteil an Liverpools Sieg bei Inter Mailand
Unter der Woche kam Wirtz beim Liverpooler 1:0-Sieg in der Champions League bei Vorjahresfinalist Inter Mailand von der Bank und hatte maßgeblichen Anteil am Erfolg: Er holte in der 88. Minute gegen Alessandro Bastoni den umstrittenen Strafstoß heraus, den Dominik Szoboszlai zum Siegtreffer verwertete.
An eine Wende bei Wirtz glaubt Hamann jedenfalls nicht mehr: "Liverpool hat einen Spieler für 140 Millionen Euro geholt, damit er eine Mannschaft, die in den Seilen hängt, mit ein, zwei Aktionen aufwecken kann. Das hat er bisher nicht gemacht und warum sollte er das jetzt im Januar machen? Wenn ich ihn spielen sehe, habe ich ab und zu das Gefühl, dass er selbst gar nicht mehr dran glaubt, dass er sich da durchsetzen kann."
Am Wochenende trifft der englische Meister, der aktuell nur Platz zehn in der Premier League belegt, in einem Liga-Heimspiel auf Brighton & Hove Albion.
- Getty Images Sport
Florian Wirtz' Leistungsdaten beim FC Liverpool:
- Spiele: 20
- Spiele über 90 Minuten: 3
- Tore: 0
- Assists: 5
- Gelbe Karten: 2