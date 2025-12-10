Trainerlegende wettert nach dem Sieg des FC Liverpool bei Inter gegen Florian Wirtz: "Offensichtliche Schwalbe"

Von einer Schwalbe sprach Liverpools Linksverteidiger Andy Robertson zwar nicht, bekannte aber am Mikro von Prime: "Wenn man sich eine Szene acht Minuten lang anschauen muss, um zu einem Urteil zu kommen, dann sollte man bei der ursprünglichen Entscheidung bleiben. Es darf nicht so lange dauern. Alle stehen da draußen und warten und wissen nicht, woran sie sind." Der Elfmeter sei am Ende zwar "soft" gewesen, aber: "Überall anders auf dem Spielfeld ist es eben auch ein Foul."

LFC-Kapitän Virgil van Dijk, der seinerseits Glück gehabt hatte, dass ein strittiges Handspiel im eigenen Strafraum eben nicht zu einem Pfiff führte, meinte: "Ein klarer Elfmeter. Oder sagen wir: Der Schiedsrichter hat ihn gegeben. Aber unser aberkanntes Tor in der ersten Halbzeit hätte zählen müssen. Passt also."

Für Ex-Bundesligaprofi Manuel Akanji passte es dagegen gar nicht: "Er zieht am Trikot, aber das ist eine harte Entscheidung. Wenn man es in der Zeitlupe anschaut, sieht es viel schlimmer aus. Um ehrlich zu sein: Einer der härtesten Elfmeter, die ich je gesehen haben. Andererseits dürfen wir uns auch nicht in die Situation bringen, dem Schiedsrichter die Möglichkeit zu geben, zu pfeifen."