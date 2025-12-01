"Ein Dreck ist!" Uli Hoeneß macht FC Liverpool und Arne Slot wegen Florian Wirtz brisante Vorwürfe

Offenbar hatte Slot Wirtz in den Verhandlungen nach Meinung von Hoeneß auch mit dem Versprechen gelockt, "dass er um ihn herum eine neue Mannschaft baut", mutmaßte Hoeneß und wurde mit Blick auf die aktuell eher unbefriedigende Situation deutlich: "Ein Dreck ist! Er hat die 7 gekriegt, und die neue Mannschaft spielt alles, nur nicht um Florian Wirtz herum. Bei Leverkusen hatte er fast jeden Ball gekriegt. Und wenn er dann zwei Bälle verloren hat, hat es nichts ausgemacht. Jetzt kriegt er in einer Halbzeit fünf Bälle. Und wenn da zwei Bälle verloren gehen, dann kriegt er eine schlechte Note."

Wirtz sah sich nach seinem 125 Millionen Euro schweren Wechsel und in Folge seines eher durchwachsenen Starts an der Anfield Road teils massiver Kritik ausgesetzt. Bis dato wartet der 22 Jahre alte Ausnahmespieler noch auf sein erstes Tor für Liverpool, immerhin drei Torvorlagen stehen mittlerweile zu Buche.

Während Wirtz sich durchaus steigerte und besonders in der Einleitung von Großchancen und Toren mittlerweile überzeugt, gelang Liverpool auch dank Wirtz und dessen Vor-Vorlage beim 1:0 nach zuvor drei deftigen Pleiten gegen West Ham United am Sonntag ein Befreiungsschlag.