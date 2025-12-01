"Ein Dreck ist!" Uli Hoeneß macht FC Liverpool und Arne Slot wegen Florian Wirtz brisante Vorwürfe

Slot und die Reds hätten Wirtz versprochen, "dass er die 10 kriegt. Darauf hat Florian sehr viel Wert gelegt", wie Hoeneß offenbar selbst aus den Verhandlungen im Sommer mit Vater und Berater Hans wusste.
Wirtz hatte sich nach Wochen des Hin und Hers gegen einen Wechsel zum Rekordmeister und für das Abenteuer England entschieden. Das habe Hoeneß und den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge damals regelrecht schockiert. Einem damaligen SZ-Bericht zufolge seien die Bayern-Granden "vor Schreck vom Hocker gefallen", als sie von der Reise des Spielers nach England erfuhren.