Nach Informationen von The Athletic haben die Verantwortlichen der Red Devils und Carrick eine Einigung über einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison erzielt. Der 44-Jährige würde damit auf Darren Fletcher folgen, der für die beiden Spiele gegen den FC Burney (2:2, Premier League) und Brighton & Hove Albion (1:2, FA Cup) interimsweise für den entlassenen Amorim übernommen hatte.
Spektakuläre Wende! Manchester United erzielt wohl Einigung mit Nachfolger von Ruben Amorim - Vereinslegende vor Rückkehr?
Keine Rückkehr von Solskjaer an die Seitenlinie der Red Devils
Damit stünde auch fest, dass der ebenfalls gehandelte Ole Gunnar Solskjaer zunächst wohl kein Comeback im Old Trafford feiern wird. Der Ex-Profi, der zwischen 2018 und 2021 schon einmal bei Manchester United als Trainer an der Seitenlinie stand, galt zwischenzeitlich als Favorit auf den Posten.
United hatte Amorim am 5. Januar, einen Tag nach einem 1:1-Unentschieden gegen Abstiegskandidat Leeds United, mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als Cheftrainer enthoben. Der Portugiese war erst im Herbst 2024 installiert worden, konnte die Mannschaft aber kaum zu besseren Ergebnissen führen. Im Schnitt sammelte er als Coach nur 1,43 Punkte pro Spiel.
Carrick hatte bereits nach der Entlassung von Solskjaer im Jahr 2021 für drei Spiele als Trainer der Red Devils ausgeholfen - zwei davon gewann er, eines endete mit einem Remis. Nachdem er als Assistent an der Seite von Jose Mourinho und Solskjaer gearbeitet hatte, verließ er United und heuerte 2022 beim FC Middlesbrough an, wo er immerhin knapp drei Jahre lang blieb.
Kehrt auch Wayne Rooney zu Manchester United zurück?
Als aktiver Spieler trug Carrick zwölf Jahre lang das Trikot von Manchester United. Insgesamt 464 Spiele absolvierte er, wobei er 24 Tore erzielte und 35 Assists gab. Fünfmal gewann er die Premier League, zudem 2008 im Finale gegen den FC Chelsea die Champions League.
Im Zuge einer Anstellung des 44-Jährigen könnte auch Vereinslegende Wayne Rooney sein Comeback bei den Red Devils feiern. Der ehemalige Stürmer bot in einem BBC-Podcast unlängst seine Hilfe als Assistenztrainer für Carrick an. "Natürlich würde ich das. Das ist doch klar. Ich bettle hier übrigens nicht um einen Job. Nur damit das klar ist: Wenn man mich fragen würde, würde ich natürlich zusagen. Die Ernennung des Trainers ist das Wichtigste."
Manchester United: Die nächsten Spiele im Überblick
- 17. Januar (13.30 Uhr) vs. Manchester City (Premier League/H)
- 25. Januar (17.30 Uhr) vs. FC Arsenal (Premier League/A)
- 01. Februar (15 Uhr) vs. FC Fulham (Premier League/H)