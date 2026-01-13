Spektakuläre Wende! Manchester United erzielt wohl Einigung mit Nachfolger von Ruben Amorim - Vereinslegende vor Rückkehr?

Damit stünde auch fest, dass der ebenfalls gehandelte Ole Gunnar Solskjaer zunächst wohl kein Comeback im Old Trafford feiern wird. Der Ex-Profi, der zwischen 2018 und 2021 schon einmal bei Manchester United als Trainer an der Seitenlinie stand, galt zwischenzeitlich als Favorit auf den Posten.

United hatte Amorim am 5. Januar, einen Tag nach einem 1:1-Unentschieden gegen Abstiegskandidat Leeds United, mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als Cheftrainer enthoben. Der Portugiese war erst im Herbst 2024 installiert worden, konnte die Mannschaft aber kaum zu besseren Ergebnissen führen. Im Schnitt sammelte er als Coach nur 1,43 Punkte pro Spiel.

Carrick hatte bereits nach der Entlassung von Solskjaer im Jahr 2021 für drei Spiele als Trainer der Red Devils ausgeholfen - zwei davon gewann er, eines endete mit einem Remis. Nachdem er als Assistent an der Seite von Jose Mourinho und Solskjaer gearbeitet hatte, verließ er United und heuerte 2022 beim FC Middlesbrough an, wo er immerhin knapp drei Jahre lang blieb.