Doch kein Comeback von Ole Gunnar Solskjaer? Andere Vereinslegende wohl neuer Favorit auf Trainernachfolge von Ruben Amorim bei Manchester United

In der Zwischenzeit hat U18-Coach Darren Fletcher übergangsweise die Profis übernommen, doch intern gilt es als äußerst unwahrscheinlich, dass er diese Rolle dauerhaft übernimmt.

Der Schotte konnte sich mit seinen ersten Auftritten kaum für eine Verlängerung empfehlen. Ein enttäuschendes 2:2 gegen den Premier-League-Absteiger Burnley zum Auftakt sowie das frühe Aus in der dritten Runde des FA Cups gegen Brighton ließen seine ohnehin geringen Chancen weiter schwinden. "Ich habe keine Gespräche geführt. Ich muss mich morgen früh in Carrington melden, das ist alles, was ich weiß. Ich werde es morgen früh erfahren. Ich habe keinerlei Hinweise erhalten", sagte Fletcher nach der Niederlage gegen Brighton.

"Jemand wird kommen und sie anführen, sie müssen sicherstellen, dass sie in dieser Saison noch viel zu spielen haben. Diese Mannschaft ist immer noch gut genug, um in dieser Saison erfolgreich zu sein, aber sie müssen sich reinhängen und einen Weg in sich selbst finden."

Wer auch immer schon bald an der Seitenlinie in Manchester stehen wird - einfach werden die kommenden Tage nicht: Am Samstag wartet das Derby gegen Erzrivale Manchester City, ehe mit dem Auswärtsspiel beim FC Arsenal die nächste Mammutaufgabe folgt.