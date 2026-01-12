Manchester United steht wohl kurz vor dem Abschluss der Trainersuche. Bereits am Montag soll eine Entscheidung fallen. Nach Informationen von The Guardian hat sich der frühere United-Mittelfeldspieler Michael Carrick, der zwischen 2022 und 2025 Middlesbrough trainiert hatte, dabei an die Spitze der Kandidatenliste gesetzt, während Ole Gunnar Solskjaer leer ausgeht.
Doch kein Comeback von Ole Gunnar Solskjaer? Andere Vereinslegende wohl neuer Favorit auf Trainernachfolge von Ruben Amorim bei Manchester United
Ein offizielles Angebot liege demnach zwar noch nicht vor, befinde sich jedoch bereits in der finalen Vorbereitung. United-Geschäftsführer Omar Berrada und Sportdirektor Jason Wilcox sollen sich nach intensiven persönlichen Gesprächen mit beiden ehemaligen United-Profis klar auf Carrick festgelegt haben.
Carrick traf sich am vergangenen Donnerstag mit Vereinsvertretern, während auch Solskjaer am Samstag im Trainingszentrum Carrington weilte. Der Norweger galt lange als Favorit, nachdem er bereits im Dezember 2018 zunächst als Notlösung für den entlassenen Jose Mourinho eingesprungen war und dann den Klub fast drei Jahre lang betreute.
Transferexperte Fabrizio Romano hatte davor bereits berichtet, dass Solskjaer sich bereit erklärt habe, die Nachfolge des vor Kurzem entlassenen Ruben Amorim bis zum Saisonende anzutreten. Daraus wird offenbar nichts.
- Getty Images Sport
Solskjaer gegen Carrick: Fletcher übergibt das Ruder
In der Zwischenzeit hat U18-Coach Darren Fletcher übergangsweise die Profis übernommen, doch intern gilt es als äußerst unwahrscheinlich, dass er diese Rolle dauerhaft übernimmt.
Der Schotte konnte sich mit seinen ersten Auftritten kaum für eine Verlängerung empfehlen. Ein enttäuschendes 2:2 gegen den Premier-League-Absteiger Burnley zum Auftakt sowie das frühe Aus in der dritten Runde des FA Cups gegen Brighton ließen seine ohnehin geringen Chancen weiter schwinden. "Ich habe keine Gespräche geführt. Ich muss mich morgen früh in Carrington melden, das ist alles, was ich weiß. Ich werde es morgen früh erfahren. Ich habe keinerlei Hinweise erhalten", sagte Fletcher nach der Niederlage gegen Brighton.
"Jemand wird kommen und sie anführen, sie müssen sicherstellen, dass sie in dieser Saison noch viel zu spielen haben. Diese Mannschaft ist immer noch gut genug, um in dieser Saison erfolgreich zu sein, aber sie müssen sich reinhängen und einen Weg in sich selbst finden."
Wer auch immer schon bald an der Seitenlinie in Manchester stehen wird - einfach werden die kommenden Tage nicht: Am Samstag wartet das Derby gegen Erzrivale Manchester City, ehe mit dem Auswärtsspiel beim FC Arsenal die nächste Mammutaufgabe folgt.
Manchester United: Die nächsten Spiele im Überblick
- 17. Januar (13.30 Uhr) vs. Manchester City (Premier League/H)
- 25. Januar (17.30 Uhr) vs. FC Arsenal (Premier League/A)
- 01. Februar (15 Uhr) vs. FC Fulham (Premier League/H)