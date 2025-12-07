Spektakuläre Änderung beim FC Barcelona? "Unglaublichem" Lamine Yamal winkt eine neue Position

Barcelona geriet bei Betis bereits nach wenigen Minuten durch einen Treffer von Antony in Rückstand, brannte angeführt von Yamal aber anschließend ein Feuerwerk ab und führte zur Halbzeit bereits mit 4:1. Am Ende erzielten der angesprochene Roony Bardghji, Yamal selbst per Strafstoß und Dreierpacker Ferran Torres die Treffer für Barcelona, das damit den Vorsprung auf Verfolger Real Madrid (spielt Sonntagabend gegen Celta Vigo) an der Tabellenspitze zunächst auf vier Punkte ausbaute.

Dass Yamal als Spielmacher randurfte, war auch den Verletzungen in Barcelonas Mittelfeld geschuldet. Gavi fallen bereits seit längerer Zeit aus, Fermin Lopez ist gerade wieder fit und unter der Woche kugelte sich dann Dani Olmo die Schulter aus . Der ehemalige Leipziger wird im Jahr 2025 nicht mehr auflaufen können.

Vor allem wegen Yamals starker Arbeit in der Rückwärtsbewegung könnte es laut Flick gut sein, dass der 18-Jährige künftig noch häufiger als Zehner randarf: "Er hat sehr gut mit seinen Mitspielern gearbeitet. Das ist eine der Optionen, die wir haben."

Barcelona ist am Dienstagabend gegen Eintracht Frankfurt wieder im Einsatz.