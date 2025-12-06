Angeführt von Dreierpacker Ferran Torres hat der FC Barcelona von Trainer Hansi Flick die Tabellenführung in der spanischen La Liga gefestigt.
Irre erste Halbzeit und ein Dreierpacker: FC Barcelona gewinnt Spektakel bei Betis trotz frühen Rückstands
Die Katalanen setzten sich bei Real Betis Sevilla nach einer furiosen ersten Halbzeit mit 5:3 (4:1) durch und bauten den Vorsprung auf Rivale Real Madrid vorerst auf vier Punkte aus. Die Königlichen können am Sonntag (21.00 Uhr) im Heimspiel gegen Celta Vigo nachziehen.
Der formstarke Torres (11., 13., 40.) drehte die Partie quasi im Alleingang für Barca und erzielte seine Ligatreffer neun bis elf. Bemerkenswert: Für Torres war es der zweite Dreierpack in LaLiga und auch der erste gelang ihm einst gegen Betis. Im Januar 2024 war der ehemalige City-Angreifer dreifach erfolgreich.
Nach Antonys früher Führung schlägt Barcelona zurück
Der Brasilianer Antony (6.) hatte Betis früh in Führung gebracht, Barcelonas Roony Bardghji (31.) das zwischenzeitliche 3:1 erzielt. In der zweiten Halbzeit legte Ausnahmekönner Lamine Yamal (59.) per Handelfmeter nach, Sevillas Diego Llorente (85.) und Cucho Hernandez (90., Foulelfmeter) trafen zum Endstand.
Für die Katalanen war es der dritte Ligasieg in Serie. Am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) empfängt das Team von Flick Eintracht Frankfurt in der Champions League im umgebauten Camp Nou.