Irre erste Halbzeit und ein Dreierpacker: FC Barcelona gewinnt Spektakel bei Betis trotz frühen Rückstands

Die Katalanen setzten sich bei Real Betis Sevilla nach einer furiosen ersten Halbzeit mit 5:3 (4:1) durch und bauten den Vorsprung auf Rivale Real Madrid vorerst auf vier Punkte aus. Die Königlichen können am Sonntag (21.00 Uhr) im Heimspiel gegen Celta Vigo nachziehen.

Der formstarke Torres (11., 13., 40.) drehte die Partie quasi im Alleingang für Barca und erzielte seine Ligatreffer neun bis elf. Bemerkenswert: Für Torres war es der zweite Dreierpack in LaLiga und auch der erste gelang ihm einst gegen Betis. Im Januar 2024 war der ehemalige City-Angreifer dreifach erfolgreich.