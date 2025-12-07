Security musste eingreifen: Lamine Yamals Vater soll Betis-Fans bei Spiel des FC Barcelona provoziert haben

Am Samstag verteidigte Barcelona seine Tabellenführung in LaLiga mit einem 5:3-Sieg gegen Real Betis. Die Verdiblancos gingen bereits in der 6. Minute durch Antony in Führung, doch Ferran Torres mit einem Dreierpack und Roony Bardghji drehten die Partie schnell wieder und brachten die Katalanen mit 4:1 in die Halbzeit. Yamal erhöhte in der 59. Minute per Elfmeter auf 5:1. Betis konnte durch Diego Llorente (2:5) und Cucho Hernandez (3:5) nur noch verkürzen.

Nach seiner Leistenverletzung meldete sich Yamal im November eindrucksvoll zurück. In vier LaLiga-Partien für Barcelona traf er gegen Elche, Celta Vigo und Deportivo Alaves und bereitete beim klaren Erfolg gegen Athletic Club zwei weitere Tore vor, was ihm die Wahl zum Spieler des Monats einbrachte.

Mit einem Spiel mehr beträgt Barcelonas Vorsprung auf Verfolger Real Madrid in der spanischen Meisterschaft vier Punkte. Flicks Mannschaft muss am Dienstag zuerst in der Champions League gegen Eintracht Frankfurt ran, ehe am Samstag das Ligaspiel gegen Osasuna ansteht.