Die Ausstiegsklausel, die es Harry Kane ermöglicht, den FC Bayern München vor Ende seines bis 2027 laufenden Vertrags zu verlassen, soll immer noch gültig sein - und gleichzeitig gibt es Interesse aus Saudi-Arabien am Torjäger des deutschen Rekordmeisters. Das berichtet der kicker.
Sorgen wegen einer Klausel: "Höchst lukratives Angebot" für Harry Kane verbreitet Unruhe beim FC Bayern
Ein Monat mehr Bedenkzeit für Harry Kane?
Die Ausstiegsklausel, die angeblich im Bereich von 60 bis 70 Millionen Euro liegt, könnte Kane einen schnellen Abschied aus München ermöglichen. Ursprünglich war davon ausgegangen worden, dass die Frist zum Ziehen der Option Ende Januar ausgelaufen ist, doch dem Bericht zufolge wird beim FC Bayern spekuliert, dass Kane noch einen weiteren Monat, also bis Ende Februar, Zeit hat, um sich über seinen Abschied aus München Gedanken zu machen.
Kane fühlt sich eigenen Aussagen zufolge in München sehr wohl und ist sportlich für die Bayern unverzichtbar. Die FCB-Verantwortlichen machten zuletzt klar, dass sie sehr an einer schnellen Verlängerung seines Vertrags interessiert sind - doch nun sind dem Bericht zufolge Vereine aus Saudi-Arabien auf der Bildfläche aufgetaucht.
- Getty Images
Saudi-Vereine werden es angeblich bei Harry Kane mehrfach probieren
Mindestens ein Klub arbeite "ernsthaft an einer Verpflichtung" und sei dabei, ein "höchst lukratives Angebot" für den 32-Jährigen vorzubereiten. Sollte es mit einem Wechsel in diesem Sommer nicht klappen, so werde es 2027 zum Ablauf des Kane-Vertrags einen neuen Versuch aus Saudi-Arabien geben.
Auch mit einer Rückkehr nach England wird Kane immer wieder lose in Verbindung gebracht. Dort könnte er den Premier-League-Torrekord von Alan Shearer (260 Treffer) ins Visier nehmen. Bislang war Kane für Tottenham in Englands höchster Spielklasse 213-mal erfolgreich.
Die Statistiken von Harry Kane in der Saison 25/26:
- Spiele: 33
- Spielminuten: 2648
- Tore: 38
- Assists: 5
Häufig gestellte Fragen
Harry Kane bekleidet die Position des Stürmers. Obwohl er als klassische Nummer 9 primär für das Toreschießen verantwortlich ist, pflegt er einen einzigartigen Spielstil, da er sich oftmals etwas tiefer fallen lässt, um sich selbst ins Angriffsspiel einzubinden und seinen Mitspielern Raum zu verschaffen.
Harry Kane wurde am 28. Juli 1993 in Walthamstow, einem Stadtbezirk von London, England geboren.
Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, trägt Harry Kane das Trikot mit der Nummer 9.
Harry Kane ist 1,88 Meter groß.
Harry Kane ist 86 Kilogramm schwer.
Harry Kane hat Schuhgröße 45.
Der starke Fuß von Harry Kane ist rechts.
Angelehnt an seinen vollen Namen wurde Harry Kane während seiner Zeit in England, aufgrund seiner Torgefährlichkeit, gerne als "Hurricane" (dt. Hurrikan) bezeichnet.
Harry Kane begann seine Karriere im Jahr 1999 beim Londoner Verein Ridgeway Rovers. Von dort aus wechselte er 2001 zum FC Arsenal, kehrte aber nur ein Jahr später wieder zurück. 2004 wechselte er, nach einem kurzen Zwischenstopp beim FC Watford in die Jugend von Tottenham Hotspur.
Bei den Spurs durchlief Kane sämtliche Jugendmannschaften bis zur U18, ehe er 2010 erstmals offizieller Teil des Profikaders wurde. Da er sich dort nicht auf Anhieb durchsetzen konnte, folgten Leihgeschäfte zu Leyton Orient (2011), FC Millwall (2012), Norwich City (2012-2013) und Leicester City (2013).
Zur Saison 2013/14 kehrte Kane zu seinem Stammverein zurück und blieb bei Tottenham Horspur bis zum Sommer 2023, ehe er sich für eine Ablösesumme in Höhe von knapp 100 Millionen Euro dem FC Bayern München anschloss.
Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München wohnt Harry Kane in der Hans-Hammer-Villa in Baierbrunn, rund 15 Kilometer südlich der bayerischen Landeshauptstadt. Zuvor bewohnten das moderne, mehrgeschossige Anwesen bereits Klubikone Mehmet Scholl und Lucas Hernández.
Von seinem Verein, dem FC Bayern München, bekommt Harry Kane wegen der Partnerschaft mit dem deutschen Automobilhersteller Audi einen Audi SQ8 SUV E-Tron als Dienstwagen gestellt. Dieser besitzt einen Listenpreis von etwa 98.000 Euro.
Zuvor besaß er noch einen Bentley Continental GT, diesen stellte Kane allerdings im März 2025 zum Verkauf. Der Grund dafür liegt wohl in der Tatsache, dass der rund 85.000 Euro teure Wagen ein Rechtslenker ist, dies im deutschen Verkehr allerdings auf Dauer etwas umständlich sein kann.
Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München hat Harry Kane intensiv daran gearbeitet, Deutsch zu lernen. Dennoch fällt es ihm eigenen Aussagen nach bislang noch schwer, die Sprache zu sprechen. Dennoch arbeitet Kane wöchentlich zweimal mit einem Lehrer, der ihm dabei helfen soll, seine Deutschkenntnisse zu verbessern. Er hofft, irgendwann gut Deutsch sprechen zu können.
Harry Kane ist seit 2019 mit Katie Goodland verheiratet. Seine Ehefrau kennt er bereits seit seiner Jugend.
Harry Kane hat mit seiner Ehefrau Katie Goodland vier gemeinsame Kinder. 2017 wurde ihre erste Tochter Ivy Jane geboren, gefolgt von Vivienne Jane im Jahr 2018. Der erste Sohn Louis Harry kam 2020 zur Welt, das vierte Kind, ein Sohn namens Henry Edward, 2023.
Das Privatvermögen von Harry Kane beläuft sich verschiedenen Informationen zufolge auf etwa 60 Millionen Euro. Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, verdient er dem Vernehmen nach rund 25 Millionen Euro brutto Gehalt pro Jahr.
Harry Kane hat in seiner Karriere als Profifußballer bislang noch keinen Titel auf Vereinsebene gewonnen. Dennoch wurde er schon mit zahlreichen individuellen Ehrungen ausgezeichnet - unter anderem dem Goldenen Schuh (ein Mal), dem Spieler der Saison (vier Mal) sowie dem Torschützenkönig (neun Mal).
Bislang konnte Harry Kane noch kein einziges Mal den Ballon d'Or gewinnen. Sechs Mal wurde er für den Ballond'Or nominiert, dabei schaffte er es zwei Mal als Zehnter in die Top Ten.
Bislang wurde Harry Kane noch kein einziges Mal zum FIFA-Weltfußballer gekürt.