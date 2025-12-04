Bei einer Rückkehr zu Tottenham würde Kane Gefahr laufen, dass sein Vermächtnis bei Misserfolg etwas getrübt wird. Außerdem wird er im nächsten Sommer 33 Jahre alt, während die Spurs wahrscheinlich eher langfristige Lösungen bevorzugen.

Carr mutmaßte, wie es für den Publikumsliebling weitergehen könnte: "Er ist gegangen, und sogar die Fans haben am Ende verstanden, dass er gehen musste, um etwas zu gewinnen. Er hat es verdient, etwas zu gewinnen, und das hat er jetzt getan. Ich bin sicher, dass er dieses Jahr noch mehr gewinnen wird." Kanne habe "unglaublichen Erfolg" bei den Spurs gehabt. "Er ist dort eine Legende, und ich glaube, dass er immer noch so gesehen wird. Er schießt trotzdem Tore, aber ob er denselben Erfolg haben würde, weiß ich nicht. Es wäre toll, wenn er zurückkehren würde, aber ich glaube, er wird das anders sehen. Nachdem er Tottenham verlassen und den englischen Torrekord aufgegeben hat – so wie es aussah, hätte er (Alan; Anm. d. Red.) Shearer eingeholt –, wird er nicht jünger, er passt sein Spiel an, aber ich habe das Gefühl, dass er dort bleiben oder woanders in Europa hingehen wird. Vielleicht möchte er eine neue Herausforderung, anstatt zu Tottenham zurückzukehren." Dahingehend gab es zuletzt lose Gerüchte über ein Interesse des FC Barcelona und von Real Madrid.