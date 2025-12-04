Stephan Carr hat Harry Kane von einer möglichen Rückkehr zu Tottenham Hotspur abgeraten. Stattdessen empfiehlt ihm der ehemalige Spurs-Star bei einem Abschied vom FC Bayern München einen Wechsel zu einem anderen Verein.
Nie wieder zurück! Ehemaliger Spurs-Star rät Harry Kane bei Abschied vom FC Bayern von Rückkehr zu Tottenham ab
- Getty
Kane würde auf ein völlig anderes Team stoßen
Gegenüber GOAL antwortete Carr auf die Frage, ob er sich eine Kane-Rückkehr zu seinem Herzensklub vorstellen könne: "Ich bin mir nicht sicher. Er hat unglaublichen Erfolg in Deutschland. Er ist ein Torjäger und wird überall Tore schießen. Ich bin mir sicher, dass er andere Angebote haben wird. Er hat eine Ausstiegsklausel, und hat Tottenham ein Vorkaufsrecht? Ist es jemals dasselbe, wenn ein Spieler zurückkommt? Nicht wirklich. Er hatte ein großartiges Verhältnis zu dem Team, das er verlassen hat, und (Heung-min; Anm. d. Red.) Son und er haben gut zusammengespielt – das hat wirklich gut funktioniert."
Nun sei das Team "ein völlig anderes, zu dem er zurückkehren würde", sagte er. "Ich denke, er wird Angebote von großen Vereinen bekommen, wenn er wechseln möchte. Er hat bewiesen, dass er einfach Tore schießt. Er ist phänomenal.“
Kane besitzt eine Ausstiegsklausel beim FC Bayern
Kane besitzt dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel beim FC Bayern München, die in der kommenden Transferperiode im Winter gezogen werden kann. Die dann fällige Ablöse müsste 65 Millionen Euro betragen.
Tottenham besitzt derweil die Option, ein etwaiges Angebot zu decken. Dies war beim Wechsel für über 95 Millionen Euro vom Norden Londons nach München im Sommer 2023 festgelegt worden.
Wäre eine Kane-Rückkehr zu Tottenham ein Fehler?
Bei einer Rückkehr zu Tottenham würde Kane Gefahr laufen, dass sein Vermächtnis bei Misserfolg etwas getrübt wird. Außerdem wird er im nächsten Sommer 33 Jahre alt, während die Spurs wahrscheinlich eher langfristige Lösungen bevorzugen.
Carr mutmaßte, wie es für den Publikumsliebling weitergehen könnte: "Er ist gegangen, und sogar die Fans haben am Ende verstanden, dass er gehen musste, um etwas zu gewinnen. Er hat es verdient, etwas zu gewinnen, und das hat er jetzt getan. Ich bin sicher, dass er dieses Jahr noch mehr gewinnen wird." Kanne habe "unglaublichen Erfolg" bei den Spurs gehabt. "Er ist dort eine Legende, und ich glaube, dass er immer noch so gesehen wird. Er schießt trotzdem Tore, aber ob er denselben Erfolg haben würde, weiß ich nicht. Es wäre toll, wenn er zurückkehren würde, aber ich glaube, er wird das anders sehen. Nachdem er Tottenham verlassen und den englischen Torrekord aufgegeben hat – so wie es aussah, hätte er (Alan; Anm. d. Red.) Shearer eingeholt –, wird er nicht jünger, er passt sein Spiel an, aber ich habe das Gefühl, dass er dort bleiben oder woanders in Europa hingehen wird. Vielleicht möchte er eine neue Herausforderung, anstatt zu Tottenham zurückzukehren." Dahingehend gab es zuletzt lose Gerüchte über ein Interesse des FC Barcelona und von Real Madrid.
- Getty
Kane: Neue Herausforderung oder Verlängerung bei Bayern?
Kane betonte zuletzt mehrfach, dass er einen Tapetenwechsel nicht in Betracht zieht. Gemeinsam mit seiner Familie fühlt sich der Engländer in der bayerischen Landeshauptstadt pudelwohl. Dementsprechend bahnt sich eine Verlängerung seines noch bis 2027 laufenden Vertrags an, was auch ganz nach dem Geschmack der FCB-Führungsetage und von Trainer Vincent Kompany ist.
Kane erzielte in bislang 117 Einsätzen 110 Tore für die Bayern und befindet sich auch in dieser Saison auf dem besten Weg, die Torjägerkanone zu gewinnen. Zum dritten Mal in Serie. Nach 21 Pflichtspielen stehen bereits 25 Treffer und drei Assists zu Buche.
Die Leistungsdaten von Harry Kane in dieser Saison
- Spiele: 21
- Tore: 25
- Assists: 3