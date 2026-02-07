Traumsturm mit Harry Kane? FC Bayern München soll 2023 an Weltmeister interessiert gewesen sein

Laut Christian Falk hatten die Münchner damals überlegt, ob der Engländer allein als Verstärkung für die Offensive ausreicht. Offenbar kam man zu dem Entschluss, dass dem so wäre.

Wie konkret die Gedankenspiele mit Alvarez damals waren, sagt Falk nicht. Der Argentinier hatte damals eine schwierige Saison bei Manchester City hinter sich, in der er nur knapp über 2.500 Minuten in allen Wettbewerben sammelte, aber immerhin an 22 Toren direkt beteiligt war. 2024 wechselte der Weltmeister schließlich für rund 75 Millionen Euro zu Atletico Madrid.

Die Bayern wurden derweil mit Kane glücklich. Der 32-Jährige traf in bisher 128 Partien für den FCB 121-mal und steuerte darüber hinaus noch 30 Assists bei.