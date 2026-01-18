"Soll zu mir nach Hause kommen!" Lisandro Martinez attackiert Klublegende von Manchester United

Am Ende gingen Haaland und die Mannschaft von Pep Guardiola leer aus, was Martinez dazu veranlasste, gegen die beiden Experten zurückzufeuern: "Er kann sagen, was er will", so Martinez, angesprochen auf den Kommentar von Scholes.

"Ich habe ihm bereits gesagt, dass er zu mir kommen soll, wohin immer er möchte, wenn er mir etwas sagen will. Zu mir nach Hause, wo auch immer. Das ist mir egal", so Martinez weiter. "Jeder kann im Fernsehen reden, aber wenn man sie hier von Angesicht zu Angesicht sieht, sagt niemand etwas direkt ins Gesicht."

Die Kritik an den Red Devils kam nach den durchwachsenen Leistungen in der jüngeren Vergangenheit und der Entlassung von Cheftrainer Ruben Amorim aber nicht von ungefähr, war der Sieg gegen den vermeintlich übermächtigen Stadtrivalen immerhin der erste nach zuletzt vier sieglosen Duellen.