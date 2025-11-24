Simpler Psychotrick funktioniert! Mike Maignan überlistet Hakan Calhanoglu beim Elfmeter im Mailänder Derby

Als der türkische Nationalspieler in der 74. Minute nach einem kurzen VAR-Check zum Elfmeter antrat - vorangegangen war ein Foul von Strahinja Pavlovic an Marcus Thuram - positionierte sich Maignan aus Sicht Calhanoglus auffällig weit rechts und bot ihm sozusagen die linke Ecke an.

Und Calhanoglu nahm diese Einladung an, zielte flach in die linke untere Ecke, ohne dabei besonders platziert zu schießen – gerade so, dass Maignan den Ball noch erreichen und zur Seite abwehren konnte.