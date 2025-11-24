Dass Hakan Calhanoglu einen Elfmeter verschießt, kommt äußerst selten vor. Bei insgesamt 60 Versuchen scheiterte der Standardspezialist mit dem strammen Schuss nur siebenmal – so auch ausgerechnet am Sonntagabend bei Inter Mailands 0:1-Heimniederlage im Derby gegen die AC Mailand, wobei ihn Mike Maignan im gegnerischen Tor mit einem einfachen Psychotrick überlistete.
Simpler Psychotrick funktioniert! Mike Maignan überlistet Hakan Calhanoglu beim Elfmeter im Mailänder Derby
Calhanoglu scheitert vom Punkt an Maignan
Als der türkische Nationalspieler in der 74. Minute nach einem kurzen VAR-Check zum Elfmeter antrat - vorangegangen war ein Foul von Strahinja Pavlovic an Marcus Thuram - positionierte sich Maignan aus Sicht Calhanoglus auffällig weit rechts und bot ihm sozusagen die linke Ecke an.
Und Calhanoglu nahm diese Einladung an, zielte flach in die linke untere Ecke, ohne dabei besonders platziert zu schießen – gerade so, dass Maignan den Ball noch erreichen und zur Seite abwehren konnte.
"Großartiger Save!" Maignan hält Calhanoglu-Elfmeter
Für den französischen Nationalkeeper war es bereits der zweite parierte Strafstoß in Serie und der 15. bei insgesamt 65 Versuchen, nachdem er zuvor am 2. November beim 1:0 gegen die AS Roma bereits einen Handelfmeter von Paulo Dybala entschärfen konnte.
"Auch wenn er im Tor nur leicht aus der Mitte gerückt ist, wirkt die rechte Seite von Maignan optisch viel breiter, was einen dazu verleitet, dorthin zu schießen", erklärte der ehemalige Lazio-Torwart Luca Marchegiani gegenüber Sky Sport die Szene und lobte den 30-Jährigen. "Dann hat er auch noch eine kleine Finte gemacht, sich fast wieder in die Mitte bewegt und einen großartigen Save gezeigt."
Mike Maignan ein Thema beim FC Bayern?
Wenig verwunderlich, dass diese erneut starke Leistung Maignans auch Begehrlichkeiten weckt, zumal der Vertrag des Keepers im kommenden Sommer ausläuft und er damit ablösefrei zu haben wäre. Wie mehrere Medien, unter anderem die italienische Gazzetta dello Sport, berichten, hat auch der FC Bayern dabei ein Auge auf ihn geworfen.
Neben dem FC Chelsea soll aber auch Juventus in den Poker um den 30-Jährigen eingestiegen sein. Der Keeper hat wohl einen Favoriten, zu dem er dem Vernehmen nach schon gerne vor sechs Monaten gewechselt wäre: Chelsea. Dort steht aktuell aber Robert Sanchez im Tor.
Mike Maignan: Aktuelle Saisonstatistiken bei Milan
- Serie A: 11 Spiele - 9 Gegentore - 5-mal zu Null
- Coppa Italia: 2 Spiele - 0 Gegentore - 2-mal zu Null