Er wurde schon in der Vergangenheit beim FC Bayern gehandelt: Kommt der Nachfolger von Manuel Neuer aus Italien?

Wie mehrere Medien, unter anderem die italienische Gazzetta dello Sport, berichten, hat der FC Bayern dabei erneut ein Auge auf Frankreich-Keeper Mike Maignan von der AC Mailand geworfen haben. Maignans Vertrag läuft ebenfalls im kommenden Sommer aus, womit er ablösefrei nach München wechseln könnte.

Neben dem FC Chelsea soll aber auch Juventus in den Poker um den 30-Jährigen eingestiegen sein. Der Keeper hat wohl einen Favoriten, zu dem er dem Vernehmen nach schon gerne vor sechs Monaten gewechselt wäre: Chelsea. Dort steht aktuell aber Robert Sanchez im Tor.