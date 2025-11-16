Die Zukunft von Manuel Neuer beim FC Bayern München über den kommenden Sommer hinaus ist weiterhin ungeklärt. Eine Verlängerung des bis 2026 datierten Kontrakts erscheint nicht unwahrscheinlich, gleichzeitig bereiten sich die Münchner aber offenbar bereits auf das Szenario eines möglichen Abgangs des 39-Jährigen vor.
(C)Getty Images
Er wurde schon in der Vergangenheit beim FC Bayern gehandelt: Kommt der Nachfolger von Manuel Neuer aus Italien?
- Getty Images Sport
Wie mehrere Medien, unter anderem die italienische Gazzetta dello Sport, berichten, hat der FC Bayern dabei erneut ein Auge auf Frankreich-Keeper Mike Maignan von der AC Mailand geworfen haben. Maignans Vertrag läuft ebenfalls im kommenden Sommer aus, womit er ablösefrei nach München wechseln könnte.
Neben dem FC Chelsea soll aber auch Juventus in den Poker um den 30-Jährigen eingestiegen sein. Der Keeper hat wohl einen Favoriten, zu dem er dem Vernehmen nach schon gerne vor sechs Monaten gewechselt wäre: Chelsea. Dort steht aktuell aber Robert Sanchez im Tor.
FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB
- Samstag, 22. November, 15.30 Uhr: FC Bayern - SC Freiburg (Bundesliga)
- Mittwoch, 26. November, 21 Uhr: Arsenal - FC Bayern (Champions League)
- Samstag, 29. November, 15.30 Uhr: FC Bayern - FC St. Pauli (Bundesliga)
- Mittwoch, 3. Dezember, 20.45 Uhr: Union Berlin - FC Bayern (DFB-Pokal)
- Samstag, 6. Dezember 15.30 Uhr: VfB Stuttgart - FC Bayern (Bundesliga)
Werbung