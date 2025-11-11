“Das wird der Moment sein”: Cristiano Ronaldo enthüllt seinen Karriereplan nach der WM 2026

Damit neigt sich eine der glanzvollsten Karrieren der Fußballgeschichte dem Ende zu. Ronaldo, fünfmaliger Weltfußballer und Champions-League-Sieger, hat in seiner Laufbahn nahezu alles gewonnen: nationale Meisterschaften in England, Spanien und Italien, dazu den EM-Titel 2016 mit Portugal. Nur ein Triumph fehlt ihm noch – der WM-Pokal. Bei seiner sechsten Weltmeisterschaft will er diesen letzten großen Titel ins Visier nehmen.

Ob das Turnier zugleich auch sein Abschied aus der Nationalmannschaft wird, ließ Ronaldo offen. Zu seiner weiteren Zukunft sagte der Profi von Al-Nassr jedoch: "Seien wir ehrlich: Wenn ich 'bald' sage, meine ich damit wahrscheinlich noch ein oder zwei Jahre, die ich noch dabei sein werde."