Cristiano Ronaldo wird bei der Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko ein letztes Mal auf der größten Bühne des Fußballs stehen. Das kündigte der portugiesische Superstar in einer Videoschalte bei einer Veranstaltung im saudi-arabischen Riad an. "Definitiv, ja", sagte der 40-Jährige bei CNN auf die Frage, ob das Turnier sein letzter WM-Auftritt sein werde. "Ich werde dann 41 Jahre alt sein, und ich denke, das wird der Moment sein."
“Das wird der Moment sein”: Cristiano Ronaldo enthüllt seinen Karriereplan nach der WM 2026
Damit neigt sich eine der glanzvollsten Karrieren der Fußballgeschichte dem Ende zu. Ronaldo, fünfmaliger Weltfußballer und Champions-League-Sieger, hat in seiner Laufbahn nahezu alles gewonnen: nationale Meisterschaften in England, Spanien und Italien, dazu den EM-Titel 2016 mit Portugal. Nur ein Triumph fehlt ihm noch – der WM-Pokal. Bei seiner sechsten Weltmeisterschaft will er diesen letzten großen Titel ins Visier nehmen.
Ob das Turnier zugleich auch sein Abschied aus der Nationalmannschaft wird, ließ Ronaldo offen. Zu seiner weiteren Zukunft sagte der Profi von Al-Nassr jedoch: "Seien wir ehrlich: Wenn ich 'bald' sage, meine ich damit wahrscheinlich noch ein oder zwei Jahre, die ich noch dabei sein werde."
Cristiano Ronaldo spricht über möglichen Rücktritt aus der Nationalmannschaft
Der Portugiese, der im Januar 2023 in die Saudi Pro League wechselte, hat dort seinen Vertrag erst im Sommer bis 2027 verlängert. "Ich fühle mich im Moment sehr gut. Ich schieße Tore, bin immer noch schnell und agil. Ich genieße es, in der Nationalmannschaft zu spielen", betonte er. Auf die scherzhaft gestellte Frage, ob "bald" vielleicht doch länger dauern könnte, antwortete Ronaldo lachend: "Bald bedeutet für mich in zehn Jahren … Nein, ich mache nur Spaß."
WM-Titel mit Portugal? Das sagt Cristiano Ronaldo
Trotz seines unveränderten Ehrgeizes macht sich Ronaldo keine Illusionen über seinen Platz in der Fußballgeschichte. Dem britischen TV-Journalisten Piers Morgan sagte er kürzlich: "Wenn Sie mich fragen: 'Cristiano, ist es ein Traum, die Weltmeisterschaft zu gewinnen?' Nein, es ist kein Traum." Und weiter: "Wenn ich die Weltmeisterschaft gewinne, wird sich nichts an meinem Namen in der Geschichte des Fußballs ändern. Eine Sache, der ich mir sicher bin, ist, dass ich den Moment genießen werde. Der Moment ist das Wichtigste, was wir haben. Genießen Sie den Moment."
- AFP
Die bisherigen Karrierestationen von Cristiano Ronaldo
• 2003 – 2009: Manchester United
• 2009 - 2018: Real Madrid
• 2018 – 2021: Juventus Turin
• 2021 – 2022: Manchester United
• 2024 – Al-Nassr FC