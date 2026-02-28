"Sie werden überschätzt, tut mir leid": Weltmeister kritisiert mehrere Stars von Real Madrid

Im Podcast 'Rothen s’enflamme' bei RMC Sport sprach Dugarry Klartext und meinte: "Ich denke, es gibt zu viele Spieler bei Real Madrid, die nicht zu Real Madrid passen. Sie werden überschätzt, tut mir leid."

Der 53-Jährige, der in seiner Laufbahn unter anderem für Reals Erzrivalen FC Barcelona auf Torejagd ging, nannte auch konkrete Namen: "Ich glaube, dass es Spieler gibt, die nicht auf Augenhöhe sind. Sie sind schon lange dabei, ich denke da an Camavinga, Güler, Valverde, Tchouameni ... Asencio, der aus dem Nichts kam und Stammspieler wurde, weil es viele Verletzungen gab. Er hat sich als guter Spieler erwiesen, aber er ist kein Innenverteidiger von Real Madrid."

Besonders abgewatscht wurde auch David Alaba. Der ehemalige Abwehrspieler des FC Bayern habe "nicht das erforderliche Niveau" für die Blancos. Alaba sei mittlerweile einfach zu häufig verletzt, so Dugarry: "Er spielt nur alle drei Monate".