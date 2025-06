Für David Alaba läuft es bei der Klub-WM maximal mies: Sein Konkurrent sammelt viele Spielminuten, während er nun wieder verletzungsbedingt ausfällt.

Die Verletzungsmisere von David Alaba findet kein Ende. Wie sein Verein Real Madrid am Freitag mitteilte, hat sich der österreichische Nationalmannschaftskapitän und langjährige Bayern-Profi bei der Klub-WM in den USA eine Muskelverletzung in der linken Wade zugezogen. Details, auch zur erwarteten Ausfallzeit des 33 Jahre alten Abwehrspielers, nannte Real nicht.