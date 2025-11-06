"Es sind alles Lügen": Barca-Superstar Lamine Yamal spricht Klartext zu Verletzungsberichten - und legt sich mit Brügge-Fans an

"Ich lese nicht viel, ich muss spielen. Es wird viel über meine Pubalgie (Schambeinentzündung; Anm. d. Red.) gesprochen, und das macht mich traurig, denn es sind alles Lügen", sagte er und stellte klar: "Ich war immer glücklich, ich habe mich auf meine Sache konzentriert, darauf, wieder an die Arbeit zu gehen und wieder auf diesem Niveau zu spielen, denn das macht mir Spaß. Ich muss einfach weiter meinen Job machen."

Zuletzt war in der spanischen Presse spekuliert worden, dass Yamal sich womöglich einer Operation unterziehen müsse, weil er seit Anfang September über angebliche Schmerzen in der Leistengegend klagen würde.

Seitdem musste der spanische Nationalspieler immer wieder passen, auch wenn er beispielsweise im Clasico gegen Real Madrid oder nun auch in Brügge 90 Minuten auf dem Platz stand. Die spanische Zeitung Sport berichtete zuletzt aber, dass er nach Rücksprache mit dem Ärzteteam die Entscheidung getroffen habe, vorerst keinen operativen Eingriff vornehmen zu wollen.