Nach dem wilden 3:3 des FC Barcelona beim FC Brügge in der Champions League hat sich Lamine Yamal über Medienberichte aus den vergangenen Tagen echauffiert, die sich mit seinen Problemen am Schambein und den Leisten beschäftigt hatten.
"Es sind alles Lügen": Barca-Superstar Lamine Yamal spricht Klartext zu Verletzungsberichten - und legt sich mit Brügge-Fans an
Yamal: Gerüchte über operativen Eingriff
"Ich lese nicht viel, ich muss spielen. Es wird viel über meine Pubalgie (Schambeinentzündung; Anm. d. Red.) gesprochen, und das macht mich traurig, denn es sind alles Lügen", sagte er und stellte klar: "Ich war immer glücklich, ich habe mich auf meine Sache konzentriert, darauf, wieder an die Arbeit zu gehen und wieder auf diesem Niveau zu spielen, denn das macht mir Spaß. Ich muss einfach weiter meinen Job machen."
Zuletzt war in der spanischen Presse spekuliert worden, dass Yamal sich womöglich einer Operation unterziehen müsse, weil er seit Anfang September über angebliche Schmerzen in der Leistengegend klagen würde.
Seitdem musste der spanische Nationalspieler immer wieder passen, auch wenn er beispielsweise im Clasico gegen Real Madrid oder nun auch in Brügge 90 Minuten auf dem Platz stand. Die spanische Zeitung Sport berichtete zuletzt aber, dass er nach Rücksprache mit dem Ärzteteam die Entscheidung getroffen habe, vorerst keinen operativen Eingriff vornehmen zu wollen.
Lamine Yamal glänzt für Barca in Brügge
Auch Yamals Leistungen ließen teils zu wünschen übrig, gegen Brügge präsentierte er sich jedoch wieder in Bestform. Der 18-Jährige erzielte das zwischenzeitliche 2:2 und zwang Christos Tzolis mit seiner Hereingabe zu einem Eigentor zum 3:3-Endstand.
"Wir wussten, dass Club Brügge eine gute Mannschaft ist. Es ist schwierig zu gewinnen, wenn sie drei Tore schießen. Das müssen wir verbessern. Ich bin enttäuscht, dass wir den Sieg nicht holen konnten", sagte Yamal anschließend und schlug damit in eine ähnliche Kerbe wie Barca-Coach Hansi Flick, der sich nach Abpfiff vor allem über die fehlende Intensität seiner Mannschaft beschwert hatte.
Yamal 90 Minuten ausgebuht: Luftkuss an Brügge-Fans
Außerdem legte sich Yamal mit den heimischen Fans an. Die Belgier hatten in der Nachspielzeit zum 4:3 getroffen, wegen eines Fouls an Barca-Keeper Wojciech Szczesny nahm der VAR das Tor jedoch zurück. Dies nahm der junge Spanier zum Anlass, die belgischen Anhänger zu provozieren.
Yamal gestikulierte wild in Richtung Tribüne und schickte unter anderem einen Luftkuss an die Brügge-Fans. Die Reaktion darauf, dass er zuvor bei jedem seiner Ballkontakte lautstark ausgebuht worden war. "Das ist kein Zufall. Wäre ich ein anderer Spieler, würden sie mich nicht ausbuhen", sagte der 18-Jährige nach dem Spiel: "Wenn sie mich ausbuhen, dann nur, weil ich auf dem Platz gute Arbeit leiste. Das kümmert mich nicht."
Am Sonntag sind Barca und Yamal dann erneut gefragt, wenn Celta Vigo als Gegner im letzten Ligaspiel vor der Länderspielpause wartet. Die Katalanen können sich einen weiteren Ausrutscher nicht leisten, da Spitzenreiter Real Madrid nach dem Clasico-Erfolg fünf Punkte Vorsprung hat.
Lamine Yamal: Leistungsdaten für Barca in dieser Saison
- Spiele: 10
- Einsatzminuten: 799
- Tore: 5
- Assists: 5