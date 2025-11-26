Sie beobachteten ihn im Stadion! DFB-Juwel zieht offenbar Interesse dreier europäischer Top-Vereine auf sich

Laut Sport Bild wurde Ouedraogo zuletzt live im Stadion von Vertretern des FC Arsenal, FC Barcelona und FC Liverpool beobachtet. Bereits kürzlich berichtete Sky, dass "mehrere Topvereine" Ouedraogo derzeit genau unter die Lupe nehmen. Sie sollen sich demnach schon die wichtigsten Informationen zur Situation des frischgebackenen deutschen Nationalspielers eingeholt haben. Um welche Klubs es sich konkret handelt, wurde in dem Bericht jedoch nicht ausgeführt. In der Vergangenheit meldete unter anderem der FC Bayern München Interesse an.

Da im bis 2029 datierten Vertrag Ouedraogos in Leipzig keine Ausstiegsklausel verankert ist, befindet sich RB in einer komfortablen Verhandlungsposition. Laut Sky würden die Leipziger aktuell bei einem Angebot in Höhe von 50 bis 60 Millionen Euro noch nicht schwach werden. Die Tendenz bei der potenziellen Ablöse für Ouedraogo sei sogar steigend.

Ein Wechsel würde aber ohnehin frühestens kommenden Sommer Thema werden. Ouedraogos voller Fokus gelte derzeit RB, wo er sich mit weiteren starken Leistungen für einen Platz im deutschen Kader für die WM 2026 empfehlen will.