Sie beobachteten ihn im Stadion! DFB-Juwel zieht offenbar Interesse dreier europäischer Top-Vereine auf sich

Mittelfeldtalent Assan Ouedraogo von RB Leipzig hat sich mit starken Leistungen offenbar in den Fokus gleich dreier Top-Vereine Europas gespielt.
Laut Sport Bild wurde Ouedraogo zuletzt live im Stadion von Vertretern des FC Arsenal, FC Barcelona und FC Liverpool beobachtet. Bereits kürzlich berichtete Sky, dass "mehrere Topvereine" Ouedraogo derzeit genau unter die Lupe nehmen. Sie sollen sich demnach schon die wichtigsten Informationen zur Situation des frischgebackenen deutschen Nationalspielers eingeholt haben. Um welche Klubs es sich konkret handelt, wurde in dem Bericht jedoch nicht ausgeführt. In der Vergangenheit meldete unter anderem der FC Bayern München Interesse an.
Da im bis 2029 datierten Vertrag Ouedraogos in Leipzig keine Ausstiegsklausel verankert ist, befindet sich RB in einer komfortablen Verhandlungsposition. Laut Sky würden die Leipziger aktuell bei einem Angebot in Höhe von 50 bis 60 Millionen Euro noch nicht schwach werden. Die Tendenz bei der potenziellen Ablöse für Ouedraogo sei sogar steigend.
Ein Wechsel würde aber ohnehin frühestens kommenden Sommer Thema werden. Ouedraogos voller Fokus gelte derzeit RB, wo er sich mit weiteren starken Leistungen für einen Platz im deutschen Kader für die WM 2026 empfehlen will.
Verletzungsschock um Assan Ouedraogo
Dabei wird er sich jedoch erst noch gedulden müssen: Ouedraogo hat eine Sehnenverletzung in der linken Kniekehle erlitten und wird wochenlang fehlen. Das gab der Tabellenzweite am Dienstag bekannt.
"Es ist unglaublich schade, dass Assan ausgerechnet jetzt ausfällt. Er war auf einem sehr guten Weg, hat in den vergangenen Wochen große Schritte gemacht und ist deutscher Nationalspieler geworden. Umso bitterer ist diese Verletzung für ihn und auch für uns als Team", sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer und fügte an: "Wir drücken Assan fest die Daumen für eine schnelle und vollständige Genesung."
Assan Ouedraogo und die stetigen Verletzungsprobleme
Ouedraogo ist eines der größten deutschen Talente. 2023 gehörte er der erfolgreichen U17-Nationalmannschaft an, die den EM- und einige Monate später auch den WM-Titel holte. Bei der Weltmeisterschaft musste er allerdings vorzeitig verletzt abreisen.
Ohnehin hatte Ouedraogo in seiner jungen Karriere schon viel mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Nachdem er 2024 für zehn Millionen Euro Ablöse vom FC Schalke 04 nach Leipzig gewechselt war, verpasste er seine erste Saison in der Bundesliga beinahe komplett: Zunächst plagte ihn eine Knieverletzung, dann zwang ihn der Oberschenkel zu einer monatelangen Pause.
Zu Beginn der laufenden Spielzeit arbeitete sich Ouedraogo bei Leipzig dann nach und nach ins Team. "Wenn der die ganze Zeit fit wäre - das weiß er auch selbst -, dann geht es bei ihm auch noch sehr, sehr weit nach oben, glaube ich. Weil er hat wirklich alles", hatte Wolfsburgs Bence Dardai, mit dem Ouedraogo für die DFB-Junioren spielte, schon im Sommer im YouTube-Format Skillers Ligabattle bei SkillersTV über seinen Jahrgangs-Kollegen gesagt.
Ouedraogo trifft bei DFB-Debüt
Und Dardai sollte Recht behalten. Seit Ende September ist Ouedraogo Stammspieler bei RB und ließ einer guten Vorstellung die nächste folgen. Bis dato kam der 19-Jährige diese Saison auf drei Tore und vier Assists in zwölf Einsätzen.
Als Lohn für seine starke Entwicklung wurde Ouedraogo jüngst erstmals von Bundestrainer Julian Nagelsmann zur A-Nationalmannschaft berufen. Beim 6:0-Sieg im entscheidenden WM-Qualifikationsspiel gegen die Slowakei feierte er sein Länderspieldebüt und erzielte kurz nach seiner Einwechslung sogar sein erstes Tor für das DFB-Team.
Assan Ouedraogo bei RB Leipzig: Seine Leistungsdaten 2025/26
- Einsätze: 12
- Tore: 3
- Assists: 4