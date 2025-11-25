Verletzungsschock um Assan Ouedraogo! Bundesliga-Shootingstar fällt wieder lange aus

Ouédraogo hat eine traumhafte Woche hinter sich. Nach seiner Einwechslung im entscheidenden WM-Qualifikationsspiel gegen die Slowakei (6:0) erzielte er den Treffer zum Endstand. Am vergangenen Sonntag zeigte der Mittelfeldspieler in der Begegnung gegen Werder Bremen (2:0) eine starke Leistung und traf sehenswert zur Führung. Im Spiel gegen Werder erlitt er allerdings auch die Verletzung, die ihn nun ausbremst. Schon in der vergangen Saison fehlte Ouédraogo aufgrund mehrerer Verletzungen häufig.

Zudem hat Yan Diomande gegen Bremen einen Nasenbeinbruch erlitten. Der Offensivspieler wird in den kommenden Tagen je nach Heilungsverlauf mit einer individuell angepassten Schutzmaske trainieren und spielen. Leipzig gastiert am Freitagabend (20.30 Uhr/Sky) bei Borussia Mönchengladbach.