Sensationelle Rückkehr zu Real Madrid? Jose Mourinho überrascht mit kuriosem Seifenopern-Vergleich

Real Madrid entschied sich nach der Niederlage im spanischen Supercup-Finale gegen Barcelona, sich von Alonso zu trennen. Der ehemalige Mittelfeldspieler wurde nach weniger als acht Monaten im Amt entlassen und durch Arbeloa ersetzt.

Doch das Chaos ging weiter, denn Arbeloas erstes Spiel als Trainer endete mit einem demütigenden Ausscheiden aus der Copa del Rey gegen Underdog Albacete. Arbeloa führte seine Mannschaft dann zu einem 2:0-Sieg gegen Levante in La Liga. Dabei wurden die Superstars Jude Bellingham und Vinicius Jr. von wütenden Fans im Santiago Bernabeu lautstark ausgebuht.

Arbeloa gab hinterher zu, dass er einen schweren Tag erwartet hatte: "Wir wussten, dass es ein schwieriges Spiel werden würde, weil wir eine harte Woche hinter uns hatten. Das ist nicht einfach. Ich habe auch schon Spiele nach einer großen Enttäuschung bestritten, man hat nicht das gleiche Selbstvertrauen wie wenn alles gut läuft."