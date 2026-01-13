Cristiano Ronaldo hat auf die Niederlage seines Klubs Al-Nassr im Top-Spiel der Saudi Pro League gegen Al-Hilal (1:3) merkwürdig reagiert.
Seltsame Geste und ein Lächeln in die Kamera: Cristiano Ronaldo reagiert nach seiner Auswechslung merkwürdig auf Al Nassrs Niederlage im Top-Spiel
Bittere Niederlage für Al-Nassr gegen Titelkonkurrenten
Cristiano Ronaldo war nach 82 Minuten überraschend ausgewechselt worden, als das Spiel beim Stand von 2:1 für die Gastgeber noch lange nicht entschieden war, auch wenn Al-Nassr nach einer Roten Karte für Torhüter Nawaf Al Aqidi die letzte halbe Stunde mit einem Mann weniger spielen musste. Er reagiert entsprechend sauer auf seine Herausnahme.
Kurz vor der Pause hatte CR7 sein Team in einer überlegen geführten ersten Hälfte in Führung gebracht, doch Al-Hilal drehte nach dem Seitenwechsel auf und dann noch die Partie.
Kryptische Botschaft: Was bedeutete Ronaldos Geste?
Bei seinem Abgang schien Ronaldo das Wort "unmöglich" zu murmeln, er gab Chefcoach Jorge Jesus kurz die Hand - und machte dann auf der Bank deutlich, was er von der Entscheidung seines Trainers hielt. Nachdem Ruben Neves für das 3:1 von Al-Hilal gesorgt hatte, grinste CR7 trotz der Niederlage in die auf ihn gerichtete Kamera und machte eine Geste, die möglicherweise "Auf Wiedersehen" bedeutet.
Nur ein unbedeutender Titel für CR7 in Saudi-Arabien
Möglicherweise hat sich Cristiano Ronaldo damit abgefunden, dass es auch in dieser Saison mit einem wichtigen Titel für Al-Nassr nichts wird. Und das, obwohl das Team mit zehn Siegen in Folge in die Saison 2025/26 gestartet war. In den letzten vier Spielen folgten nun aber drei Niederlagen, sodass der CR7-Klub mittlerweile sieben Punkte hinter Tabellenführer Al-Hilal liegt.
In seiner Zeit in Saudi-Arabien holte Ronaldo nur den Arab Club Champions Cup im Jahr 2023. Trotz aller Anstrengungen in den anderen Wettbewerben reichte es in Liga, Pokal und Champions League nicht zum Titel. Ronaldo verlängerte zuletzt seinen Vertrag in Riad bis 2027, sodass er auch in den kommenden Jahren noch die Chance hat, seine Titel-Bilanz bei Al-Nassr aufzubessern.
Die Saison 25/26 von Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr:
- Spiele: 18
- Spielminuten:
- 1568
- Tore: 16
- Assists: 3