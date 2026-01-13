Seltsame Geste und ein Lächeln in die Kamera: Cristiano Ronaldo reagiert nach seiner Auswechslung merkwürdig auf Al Nassrs Niederlage im Top-Spiel

Cristiano Ronaldo war nach 82 Minuten überraschend ausgewechselt worden, als das Spiel beim Stand von 2:1 für die Gastgeber noch lange nicht entschieden war, auch wenn Al-Nassr nach einer Roten Karte für Torhüter Nawaf Al Aqidi die letzte halbe Stunde mit einem Mann weniger spielen musste. Er reagiert entsprechend sauer auf seine Herausnahme.

Kurz vor der Pause hatte CR7 sein Team in einer überlegen geführten ersten Hälfte in Führung gebracht, doch Al-Hilal drehte nach dem Seitenwechsel auf und dann noch die Partie.