Ohrfeige für Joao Felix, Cristiano Ronaldo verstolpert Ausgleich: Al-Nassr verliert erstmals

Die Niederlage von Cristiano Ronaldos Al-Nassr in der Saudi Pro League (SPL) gegen Al-Ahli unter dem deutschen Trainer Matthias Jaissle (2:3) ist durch einen handgreiflichen Zwischenfall in der Schlussphase überschattet worden.

Al-Ahli, das in der Tabelle nach dem Sieg auf Rang vier liegt, war durch einen frühen Doppelpack des ehemaligen Premier-League-Stürmers Ivan Toney (7., 20.), im Sommer 2024 für 42 Millionen Euro vom FC Brentford gekommen, in Führung gegangen. Al-Nassr antwortete mit einem Doppelpack Abdulelah al-Amiri (31., 44.) und glich noch vor der Pause aus.