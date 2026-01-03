Joao FelixGetty Images
Leopold Grünwald

Ohrfeige für Joao Felix, Cristiano Ronaldo verstolpert Ausgleich: Al-Nassr verliert erstmals

Im Riad-Derby in der Saudi Pro League zwischen Al-Nassr und Al-Ahli geht es drunter und drüber. Im Fokus: Joao Felix und Cristiano Ronaldo

Die Niederlage von Cristiano Ronaldos Al-Nassr in der Saudi Pro League (SPL) gegen Al-Ahli unter dem deutschen Trainer Matthias Jaissle (2:3) ist durch einen handgreiflichen Zwischenfall in der Schlussphase überschattet worden. 

Al-Ahli, das in der Tabelle nach dem Sieg auf Rang vier liegt, war durch einen frühen Doppelpack des ehemaligen Premier-League-Stürmers Ivan Toney (7., 20.), im Sommer 2024 für 42 Millionen Euro vom FC Brentford gekommen, in Führung gegangen. Al-Nassr antwortete mit einem Doppelpack Abdulelah al-Amiri (31., 44.) und glich noch vor der Pause aus.

  • In der zweiten Halbzeit zog Al-Ahli dank eines Treffers von Innenverteidiger Merih Demiral (55.) erneut davon. Kurz darauf hatte Ronaldo in der 62. Minute das 3:3 auf dem Fuß, verstolperte den Ball aber kläglich freistehend vor dem Tor. Gegen Ende der Partie wurde es dann hektisch. 

    In der Schlussphase kam es nach einem Foul im Mittelfeld zu einer heftigen Rangelei, wobei Al-Ahlis Ali Majrashi im Zuge der Schubserei Ex-Atletico-Madrid-Star Joao Felix ins Gesicht schlug, woraufhin der 26-jährige Majrashi mit einer Roten Karte (90.+6) vom Platz flog. 

    • Werbung
  • Cristiano RonaldoGetty Images

    Boushal fliegt nach Notbremse

    Al-Ahli musste das intensive Duell aber nicht in Unterzahl beenden. Wenige Minuten später wusste sich Nawaf Boushal als letzter Mann nur noch mit einem Foul zu helfen, holte den eingewechselten Saleh Abu al-Shamat von den Beinen und sah ebenfalls Rot (90.+8).

    Al-Nassrs Hoffnungen auf den ersten großen Titel der Ronaldo-Ära erlitten durch die Pleite einen kleinen Dämpfer. Der Tabellenführer verlor zwar erstmals in der laufenden SPL-Saison nach zuvor zehn Siegen und einem Unentschieden, doch der amtierende Vizemeister Al-Hilal sitzt dem Klub mit einem Rückstand von zwei Punkten und einem Spiel weniger arg im Nacken.

  • Saudi Pro League: die Top-5 der Tabelle

    #VereinPunkte
    1.Al-Nassr31
    2.Al-Hilal29
    3.Al Taawon28
    4.Al-Ahli25
    5.Al-Ittihad23

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

1. Liga
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Al Qadsiah crest
Al Qadsiah
ALQ
1. Liga
Al Akhdoud crest
Al Akhdoud
ALA
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL
0