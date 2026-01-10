Nur einer kann mithalten: Cremoneses Jamie Vardy jagt in besonderer Statistik Cristiano Ronaldo hinterher

Vardy hat bei Cremonese einen Vertrag bis Saisonende, mit der Option auf eine Verlängerung um ein weiteres Jahr. Bereits bei seiner Vorstellung musste er sich kritische Fragen aufgrund seines Alters gefallen lassen - die er locker konterte. "Sie gehören wohl zu den Zweiflern. Ihnen werde ich das Gegenteil beweisen müssen", sagte er zu einem Journalisten.

Er erklärte: "Für mich ist das Alter nur eine Zahl. Solange meine Beine noch genauso funktionieren wie früher und ich mich noch genauso fit fühle wie damals, werde ich weitermachen. Und im Moment gibt es keine Anzeichen dafür, dass sie nachlassen, also werde ich weitermachen."

Als Liga-Neuling schlägt sich Cremonese mit Vardy bislang sehr gut und belegt aktuell den 13. Tabellenplatz. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang beträgt bereits neun Punkte.