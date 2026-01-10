Jamie Vardy vom italienischen Erstligisten Cremonese hat beim 2:2 gegen Cagliari in dieser Woche sein 150. Tor in den Top-fünf-Ligen Europas erzielt. Dabei ist der Engländer, der im Sommer von Leicester in die Serie A wechselte, ein Spätzünder, denn von diesen 150 Treffern machte er 116, nachdem er 30 Jahre alt geworden war. Aktuell gibt es nach Angaben des Datendienstleisters Opta nur einen Spieler, der nach seinem 30. Geburtstag in den besten europäischen Spielklassen mehr Tore gemacht hat als Vardy und auch noch älter als der 38-Jährige ist: Cristiano Ronaldo.
Nur einer kann mithalten: Cremoneses Jamie Vardy jagt in besonderer Statistik Cristiano Ronaldo hinterher
- Getty Images Sport
Jamie Vardy steht bei Cremonese bereits bei fünf Saisontoren
Vardy wurde bei Leicester zur Legende und gewann mit den Foxes sensationell 2016 die Meisterschaft in der Premier League. In der obersten Spielklasse Englands machte er insgesamt 145 Tore, in der Saison 2019/20 wurde er mit 23 Treffern Torschützenkönig.
Nach seinem ablösefreien Wechsel im Sommer sind nun noch fünf Treffer für Cremonese in der Serie A dazugekommen.
Cristiano Ronaldo liegt meilenweit vor Jamie Vardy
Zum Rekordhalter Ronaldo fehlt ihm aber noch ein großes Stück - und angesichts der Tatsache, dass Vardy am Sonntag seinen 39. Geburtstag feiert, dürfte der Portugiese für ihn auch nicht mehr erreichbar sein.
Denn CR7 gelangen sensationelle 290 Tore in den Top-fünf-Ligen Europas nach seinem 30. Geburtstag. Davon machte der 40-Jährige 162 für Real Madrid, 101 für Juventus Turin und noch 27 nach seiner Rückkehr zu Manchester United.
Aktuell arbeitet Ronaldo daran, sein großes Ziel von 1000 Karriere-Toren zu erreichen. Er steht momentan bei 958 Treffern, verlängerte seinen Vertrag bei seinem Klub Al-Nassr in der Saudi Pro League zuletzt noch einmal bis 2027.
- Getty Images Sport
Jamie Vardy will es den Zweiflern zeigen
Vardy hat bei Cremonese einen Vertrag bis Saisonende, mit der Option auf eine Verlängerung um ein weiteres Jahr. Bereits bei seiner Vorstellung musste er sich kritische Fragen aufgrund seines Alters gefallen lassen - die er locker konterte. "Sie gehören wohl zu den Zweiflern. Ihnen werde ich das Gegenteil beweisen müssen", sagte er zu einem Journalisten.
Er erklärte: "Für mich ist das Alter nur eine Zahl. Solange meine Beine noch genauso funktionieren wie früher und ich mich noch genauso fit fühle wie damals, werde ich weitermachen. Und im Moment gibt es keine Anzeichen dafür, dass sie nachlassen, also werde ich weitermachen."
Als Liga-Neuling schlägt sich Cremonese mit Vardy bislang sehr gut und belegt aktuell den 13. Tabellenplatz. Der Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang beträgt bereits neun Punkte.
Die Saison 2025/26 von Jamie Vardy:
- Spiele: 15
- Spielminuten: 1219
- Tore: 5
- Assists: 1