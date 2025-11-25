Dicke Überraschung nach Roter Karte in der WM-Qualifikation! FIFA trifft Entscheidung über Sperre von Cristiano Ronaldo

Ronaldo hatte gegen Irland (0:2) im Zweikampf mit Dara O'Shea nach einem Ellenbogencheck die Rote Karte gesehen. Schiedsrichter Glenn Nyberg aus Schweden hatte den 40-Jährigen zunächst mit Gelb verwarnt, stellte ihm nach Sichtung der VAR-Bilder schließlich jedoch vom Platz.

Normalerweise spricht die FIFA bei Tätlichkeiten eine Sperre von mindestens drei Spielen aus. Der Präsident des portugiesischen Fußballverbandes hatte jedoch bereits unmittelbar nach dem Platzverweis betont, dass Ronaldo von seinem Gegenspieler festgehalten wurde und eine derartige Sperre deshalb überzogen wäre.

Das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada findet im kommenden Jahr zwischen dem 11. Juni und dem 19. Juli statt. Portugal hatte sich als Erster der Gruppe F direkt qualifiziert, noch ist aber nicht geklärt, welche Gegner die Südeuropäer erwarten.