Cristiano Ronaldo wird der portugiesischen Nationalmannschaft beim Auftaktmatch der Weltmeisterschaft 2026 zur Verfügung stehen.
Dicke Überraschung nach Roter Karte in der WM-Qualifikation! FIFA trifft Entscheidung über Sperre von Cristiano Ronaldo
Ronaldo erhält nur eine Ein-Spiele-Sperre
Der Disziplinarausschuss der FIFA kam zu der Entscheidung, den 40-Jährigen nach seiner Roten Karte im WM-Qualifikationsspiel gegen Irland nur für eine Partie zu sperren. Da CR7 diese bereits beim Quali-Abschluss gegen Armenien (9:1) absaß, ist er beim ersten WM-Spiel einsatzbereit.
Zusätzlich zu der Ein-Spiele-Sperre wurden zwei Partien zur Bewährung ausgesetzt. Der 40-Jährige darf sich in der nächsten Zeit somit kein weiteres Fehlverhalten leisten, sonst würde auch diese Sperre greifen.
- Getty Images
Ronaldo fliegt bei WM-Qualifikationsspiel gegen Irland von Platz
Ronaldo hatte gegen Irland (0:2) im Zweikampf mit Dara O'Shea nach einem Ellenbogencheck die Rote Karte gesehen. Schiedsrichter Glenn Nyberg aus Schweden hatte den 40-Jährigen zunächst mit Gelb verwarnt, stellte ihm nach Sichtung der VAR-Bilder schließlich jedoch vom Platz.
Normalerweise spricht die FIFA bei Tätlichkeiten eine Sperre von mindestens drei Spielen aus. Der Präsident des portugiesischen Fußballverbandes hatte jedoch bereits unmittelbar nach dem Platzverweis betont, dass Ronaldo von seinem Gegenspieler festgehalten wurde und eine derartige Sperre deshalb überzogen wäre.
Das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada findet im kommenden Jahr zwischen dem 11. Juni und dem 19. Juli statt. Portugal hatte sich als Erster der Gruppe F direkt qualifiziert, noch ist aber nicht geklärt, welche Gegner die Südeuropäer erwarten.
Cristino Ronaldo: Leistungsdaten für Portugal
- Spiele: 226
- Tore: 143
- Assists: 46