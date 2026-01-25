Der FC Liverpool hat sich beim jüngst bei Real Madrid entlassenen Xabi Alonso nach dessen grundsätzlicher Verfügbarkeit erkundet. Das berichtet die spanische Sportzeitung As.
Seine Reaktion war eindeutig! Der FC Liverpool soll Ex-Real-Trainer Xabi Alonso bereits kontaktiert haben
Demnach habe es einen Anruf der Verantwortlichen des Premier-League-Meisters bei jemandem aus dem Umfeld Alonsos gegeben. Die Rückmeldung sei "positiv" gewesen und habe in Liverpool für "Entspannung" gesorgt, heißt es: Jegliche Zweifel durch Alonsos Absage und Entscheidung für den Bayer-Verbleib im Frühjahr 2024 seien "beseitigt" und man wisse, dass der ehemalige Spieler der Reds eine Rückkehr an die Anfield Road anstrebe. Alonso soll für Liverpool ein Kandidat sowohl für ein kurzfristiges Engagement als auch zur Saison 2026/27 sein.
Der Spanier spielte während seiner erfolgreichen Laufbahn fünf Jahre lang für Liverpool und gewann mit dem Traditionsverein unter anderem 2005 die Champions League im legendären Finale gegen die AC Mailand. Gerüchte um eine mögliche Rückkehr als Cheftrainer kursierten praktisch mit dem Moment seiner Entlassung bei Real vor rund zwei Wochen.
FC Liverpool: Arne Slot steht noch bis 2027 unter Vertrag
Denn Liverpool absolviert unter Arne Slot nach der überragenden Vorsaison eine durchwachsene Spielzeit und das trotz Ausgaben von mehr als 500 Millionen Euro für neue Spieler im vergangenen Sommer. Vor dem Champions-League-Spiel gegen Olympique Marseille unter der Woche fragte sogar ein Journalist Slot, ob sich Alonso schon bei ihm gemeldet habe. Während Kapitän Virgil van Dijk dies später als "respektlos" kritisierte, nahm es Slot selbst mit Humor und sagte: "Ja, er (Alonso, d. Red.) hat mich angerufen und gefragt: 'Was hältst du von der Mannschaft, denn ich werde sie in sechs Monaten übernehmen, kannst du mir ein bisschen was erzählen?' Vielleicht auch früher, vielleicht übernimmt er schon morgen. Das ist die seltsamste Frage, die mir je gestellt wurde."
Alonso lädt derweil seinen Akku wieder auf und will eigentlich bis mindestens zum Sommer keinen Verein übernehmen. Die Marca schrieb vor einigen Tagen, eine Ausnahme wolle der 44-Jährige nur für den Fall machen, sollte Liverpool bei ihm anklopfen.
Slots Vertrag in Liverpool läuft noch bis 2027. Am Samstag kassierte seine Mannschaft eine späte 2:3-Pleite beim AFC Bournemouth. Damit endete eine Serie von 13 Pflichtspielen in Serie ohne Niederlage. Liverpool belegt in der Premier League aktuell den vierten Platz, kann aber am Sonntag noch von Erzrivale Manchester United und dem FC Chelsea überholt werden. Der Rückstand des Titelverteidigers auf Arsenal beträgt 14 Punkte, wobei die Gunners noch ein Spiel in der Hinterhand haben.
Die teuersten Neuzugänge in der Geschichte der Premier League:
- Aleksander Isak: 2025 für 145 Millionen Euro Ablöse von Newcastle United zum FC Liverpool
- Florian Wirtz: 2025 für 125 Millionen Euro Ablöse von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool
- Enzo Fernandez: 2023 für 121 Millionen Euro Ablöse von Benfica zum FC Chelsea
- Jack Grealish: 2021 für 117,5 Millionen Euro Ablöse von Aston Villa zu Manchester City
- Declan Rice: 2024 für 116,6 Millionen Euro Ablöse von West Ham United zum FC Arsenal
- Moises Caicedo: 2023 für 116 Millionen Euro Ablöse von Brighton & Hove Albion zum FC Chelsea
- Romelu Lukaku: 2021 für 113 Millionen Euro Ablöse von Inter Mailand zum FC Chelsea
- Paul Pogba: 2016 für 105 Millionen Euro Ablöse von Juventus zu Manchester United
- Kai Havertz: 2020 für 100 Millionen Euro Ablöse von Bayer Leverkusen zum FC Chelsea
- Hugo Ekitike: 2025 für 95 Millionen Euro Ablöse von Eintracht Frankfurt zum FC Liverpool