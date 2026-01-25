Seine Reaktion war eindeutig! Der FC Liverpool soll Ex-Real-Trainer Xabi Alonso bereits kontaktiert haben

Denn Liverpool absolviert unter Arne Slot nach der überragenden Vorsaison eine durchwachsene Spielzeit und das trotz Ausgaben von mehr als 500 Millionen Euro für neue Spieler im vergangenen Sommer. Vor dem Champions-League-Spiel gegen Olympique Marseille unter der Woche fragte sogar ein Journalist Slot, ob sich Alonso schon bei ihm gemeldet habe. Während Kapitän Virgil van Dijk dies später als "respektlos" kritisierte, nahm es Slot selbst mit Humor und sagte: "Ja, er (Alonso, d. Red.) hat mich angerufen und gefragt: 'Was hältst du von der Mannschaft, denn ich werde sie in sechs Monaten übernehmen, kannst du mir ein bisschen was erzählen?' Vielleicht auch früher, vielleicht übernimmt er schon morgen. Das ist die seltsamste Frage, die mir je gestellt wurde."

Alonso lädt derweil seinen Akku wieder auf und will eigentlich bis mindestens zum Sommer keinen Verein übernehmen. Die Marca schrieb vor einigen Tagen, eine Ausnahme wolle der 44-Jährige nur für den Fall machen, sollte Liverpool bei ihm anklopfen.

Slots Vertrag in Liverpool läuft noch bis 2027. Am Samstag kassierte seine Mannschaft eine späte 2:3-Pleite beim AFC Bournemouth. Damit endete eine Serie von 13 Pflichtspielen in Serie ohne Niederlage. Liverpool belegt in der Premier League aktuell den vierten Platz, kann aber am Sonntag noch von Erzrivale Manchester United und dem FC Chelsea überholt werden. Der Rückstand des Titelverteidigers auf Arsenal beträgt 14 Punkte, wobei die Gunners noch ein Spiel in der Hinterhand haben.