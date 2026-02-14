Verhandlungen "gestoppt": Nächster Star des FC Bayern fordert aus Klub-Sicht zu viel Geld

Demnach sei man bei den Bayern-Verantwortlichen von "leichteren" Verhandlungen mit dem Laimer-Lager über eine Verlängerung des 2027 auslaufenden Vertrags ausgegangen. Dann aber seien die aus Sicht der Bosse überzogenen Forderungen von Laimers Beratern hereingeflattert, die eine Kluft bei den Gehaltsvorstellungen offenbart hätten.

Wie die Bild berichtet, fordere Laimer in seiner Stellung als vielseitige und oft gelobte Stammkraft unter Vincent Kompany ein Jahresgehalt von bis zu 15 Millionen Euro - dies soll ein zweistelliges Grundgehalt und sämtliche mögliche Boni inkludieren. Aktuell sollen es "nur" acht bis neun Millionen Euro sein. Ein Argument von Laimers Beratern in den Verhandlungen sei neben den überzeugenden Leistungen des 28-Jährigen auch die Tatsache, dass er vor drei Jahren ablösefrei von RB Leipzig gekommen war.