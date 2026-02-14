Nach den jüngst harten, aber am Ende erfolgreichen Vertragsgesprächen mit Dayot Upamecano, Joshua Kimmich und Alphonso Davies droht dem FC Bayern offenbar ein herber Rückschlag in der Kaderplanung: Denn die Fronten in den Vertragsverhandlungen zwischen dem FCB und Konrad Laimer haben sich wohl derartig durch die hohen Gehaltsforderungen des Österreichers erhärtet, dass diese nun vorerst "gestoppt" worden seien. Das berichtet die Bild.
Verhandlungen "gestoppt": Nächster Star des FC Bayern fordert aus Klub-Sicht zu viel Geld
FC Bayern rechnete mit "leichteren" Verhandlungen mit Laimer
Demnach sei man bei den Bayern-Verantwortlichen von "leichteren" Verhandlungen mit dem Laimer-Lager über eine Verlängerung des 2027 auslaufenden Vertrags ausgegangen. Dann aber seien die aus Sicht der Bosse überzogenen Forderungen von Laimers Beratern hereingeflattert, die eine Kluft bei den Gehaltsvorstellungen offenbart hätten.
Wie die Bild berichtet, fordere Laimer in seiner Stellung als vielseitige und oft gelobte Stammkraft unter Vincent Kompany ein Jahresgehalt von bis zu 15 Millionen Euro - dies soll ein zweistelliges Grundgehalt und sämtliche mögliche Boni inkludieren. Aktuell sollen es "nur" acht bis neun Millionen Euro sein. Ein Argument von Laimers Beratern in den Verhandlungen sei neben den überzeugenden Leistungen des 28-Jährigen auch die Tatsache, dass er vor drei Jahren ablösefrei von RB Leipzig gekommen war.
Laimer und der FC Bayern: Beide Seiten liegen weit auseinander
Auch das ist offenbar aber nicht ausreichend aus Sicht der Bayern-Verantwortlichen, Laimers Forderungen nachzukommen. Vom ersten Angebot von Vereinsseite sei Laimer gar "enttäuscht" gewesen. Vereins- und Spielerseite seien aktuell "weiter auseinander, als man angenommen" habe. Auf Berater-Seite habe man sich nun dazu entschlossen, die Verhandlungen "erstmal ruhen" zu lassen.
Laimer spielt unter Kompany als umtriebiger Außenverteidiger eine elementare Rolle im Gegenpressing und als nimmermüder Dauerbrenner. Wettbewerbsübergreifend steht er in der laufenden Saison bei zwei Toren und acht Vorlagen in 28 Pflichtspielen. Zwar betonte Laimer angesprochen auf seine Zukunft immer wieder, sich in München "sehr wohl" zu fühlen, ganz so einfach ist die Lage aber offensichtlich nicht.
Konrad Laimer: "Bin offen für alles"
"Sicher beschäftigt man sich damit, was die Zukunft bringt", sagte Laimer etwa über seine Situation Mitte Januar: "Ich bin immer offen für alles und entspannt. Und wie gesagt: Ich finde es schön hier in München."
Einen Verbleib in der bayerischen Landeshauptstadt will er sich aber auch gebührend bezahlen lassen. Zumindest sportlich ist er beim Rekordmeister auch aus Sicht der Vereinsführung derzeit über jeden Zweifel erhaben.
Eberl lobt Laimers Einsatz und Bereitschaft
"Man spricht immer von den Topstars - Harry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise -, aber diese Spieler (wie Laimer, Anm. d. Red.) sind der Kitt für eine Mannschaft. Das sind die, die der Motor sind, die immer Gas geben, die du brauchst und die elementare Dinge machen, nämlich diesen Einsatz, diese Bereitschaft", hatte etwa Sportvorstand Max Eberl vor wenigen Wochen über den österreichischen Fußballer des Jahres 2025 geschwärmt.
Danach war Laimer für mehrere Wochen wegen eines Muskelfaserrisses ausgefallen, erst am vergangenen Samstag hatte er sein Comeback gegeben.
