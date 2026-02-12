Neuer Gehalts-Zoff nach Upamecano-Poker? Schlüsselspieler des FC Bayern fordert wohl deutlich mehr Geld

Denn Laimer spielt unter Kompany als umtriebiger Außenverteidiger eine elementare Rolle im Gegenpressing und als nimmermüder Dauerbrenner. Wettbewerbsübergreifend steht er bei zwei Toren und acht Vorlagen in 28 Pflichtspielen. Zwar betonte der 28-Jährige angesprochen auf seine Zukunft immer wieder, sich in München "sehr wohl" zu fühlen, allerdings will er sich einen Verbleib bei den Bayern auch bezahlen lassen.

Bereits vor wenigen Wochen hatte die Sport Bild berichtet, dass die Gespräche mit Laimers Beratern "zäher" seien als erwartet. "Sicher beschäftigt man sich damit, was die Zukunft bringt", sagte Laimer über seine Situation Mitte Januar: "Ich bin immer offen für alles und entspannt. Und wie gesagt: Ich finde es schön hier in München."

Auch die Bayern-Bosse fanden es zuletzt schön, dass Laimer in München weilt. Sportvorstand Max Eberl schwärmte schon zu Jahresbeginn von Laimer für dessen maximalen Einsatz als umgeschulter Rechtsverteidiger und Polyvalenz.

"Man spricht immer von den Topstars - Harry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise -, aber diese Spieler (wie Laimer, Anm. d. Red.) sind der Kitt für eine Mannschaft. Das sind die, die der Motor sind, die immer Gas geben, die du brauchst und die elementare Dinge machen, nämlich diesen Einsatz, diese Bereitschaft", hatte Eberl am Rande der 8:1-Gala der Münchner gegen den VfL Wolfsburg zum Jahresauftakt über den österreichischen Fußballer des Jahres 2025 gesagt. Danach war Laimer für mehrere Wochen wegen eines Muskelfaserrisses ausgefallen, erst am vergangenen Samstag hatte er sein Comeback gegeben.