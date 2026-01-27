Schon in München: Vereinsboss kommt angeblich wegen möglichem Transfer von Bayern-Star Leon Goretzka zu Besuch

In Madrid sucht Trainer Diego Simeone nach einem Ersatz für Mittelfeldmann Conor Gallagher, der vor Kurzem für 40 Millionen Euro an Tottenham Hotspur verkauft wurde. Mit diesem Geld wäre der Transfer für Atletico locker zu stemmen, denn für Goretzka wird von den Münchnern wohl nur noch eine niedrige zweistellige Millionensumme als Ablöse veranschlagt.

Nach Informationen der spanischen Zeitung Mundo Deportivo drückt Atletico bei Goretzka sogar auf die Tube, um einen Transfer zu beschleunigen. Die Bayern sollen rund 20 Millionen Euro fordern, die Summe sei für die Colchoneros allerdings zu hoch.

Zudem bringt die AS eine Alternative ins Spiel: Aleix Garcia von Bayer Leverkusen. Die Wunschlösung stelle allerdings Ederson von Atalanta Bergamo dar, der jedoch noch teurer werde. Die Rede ist von einem Preisschild in Höhe von 50 Millionen Euro. Als weitere Kandidaten gelten Joao Gomes (Wolverhampton Wanderers), Javi Guerra (FC Valencia) und Ruben Neves (Al Hilal).