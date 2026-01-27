Mateu Alemany, Sportdirektor von Atletico Madrid, ist nach Informationen des spanischen Journalisten Carlos Butragueno am Montagabend aus der spanischen Hauptstadt nach München geflogen. Er belegte das mit einem Foto des 62-Jährigen aus dem Flughafen. Nach Informationen der Bild-Zeitung sind die Rojiblancos an Leon Goretzka von Bayern München interessiert - und könnten nun in Person von Alemany vor Ort Ernst machen.
Schon in München: Vereinsboss kommt angeblich wegen möglichem Transfer von Bayern-Star Leon Goretzka zu Besuch
Leon Goretzkas Vertrag läuft im Sommer aus
Goretzkas Vertrag läuft nach der aktuellen Saison aus, was ihn für andere Klubs höchst interessant macht. Die Bayern wären eher an einem sofortigen Verkauf des Mittelfeldspielers interessiert, um noch eine Ablösesumme für den 30-Jährigen einzunehmen.
Zuletzt wurden immer wieder die SSC Neapel und die AC Mailand mit Goretzka in Verbindung gebracht, doch inzwischen soll Atletico der Favorit sein.
- Getty Images Sport
Atletico Madrid will Abgang von Conor Gallagher kompensieren
In Madrid sucht Trainer Diego Simeone nach einem Ersatz für Mittelfeldmann Conor Gallagher, der vor Kurzem für 40 Millionen Euro an Tottenham Hotspur verkauft wurde. Mit diesem Geld wäre der Transfer für Atletico locker zu stemmen, denn für Goretzka wird von den Münchnern wohl nur noch eine niedrige zweistellige Millionensumme als Ablöse veranschlagt.
Nach Informationen der spanischen Zeitung Mundo Deportivo drückt Atletico bei Goretzka sogar auf die Tube, um einen Transfer zu beschleunigen. Die Bayern sollen rund 20 Millionen Euro fordern, die Summe sei für die Colchoneros allerdings zu hoch.
Zudem bringt die AS eine Alternative ins Spiel: Aleix Garcia von Bayer Leverkusen. Die Wunschlösung stelle allerdings Ederson von Atalanta Bergamo dar, der jedoch noch teurer werde. Die Rede ist von einem Preisschild in Höhe von 50 Millionen Euro. Als weitere Kandidaten gelten Joao Gomes (Wolverhampton Wanderers), Javi Guerra (FC Valencia) und Ruben Neves (Al Hilal).
Goretzka regelmäßig beim FC Bayern in der Startelf
Die Münchner Klub-Bosse sollen dem Bild-Bericht zufolge offen für einen sofortigen Abgang des deutschen Nationalspielers sein, allerdings fehle noch die Zustimmung von Coach Vincent Kompany, damit der Deal auf die Zielgerade gebracht werden kann.
Goretzka war in der laufenden Saison beim FC Bayern im Mittelfeld gesetzt und kam in 14 von 19 Bundesliga-Duellen von Beginn an zum Einsatz. Er steuerte ein Tor zum 8:1 gegen Wolfsburg in diesem Monat bei. Dementsprechend überraschend wäre ein Blitz-Abschied im Sommer.
Die Karriere von Leon Goretzka:
- 2001 - 2013: VfL Bochum
- 2013 - 2018: FC Schalke 04
- seit 2018: FC Bayern München