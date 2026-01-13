Wie Transferexperte Gianluca Di Marzio berichtet, hat der 19-fache italienische Meister mit Leon Goretzka und Min-Jae Kim zwei Spieler der Münchner auf dem Zettel. Vom Interesse der Rossoneri an Kim war in der Vergangenheit schon häufiger berichtet wurden, nun rückt wohl auch der deutsche Nationalspieler in den Fokus.
Transfer-Doppelschlag im Sommer? AC Milan hat wohl zwei Streichkandidaten des FC Bayern München im Visier
Goretzka pendelt bei Bayern zwischen Bank und Startelf
Goretzka hat in dieser Saison unter Trainer Vincent Kompany keinen leichten Stand an der Säbener Straße. Zwar kommt er auf wettbewerbsübergreifend 25 Einsätze (ein Tor), wenn es wichtig wird, dürfen aber meist andere ran - etwa Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic oder zuletzt auch Tom Bischof. In den sechs Champions-League-Spielen absolvierte Goretzka beispielsweise nur insgesamt 60 Minuten.
Der hochdotierte Vertrag des 30-Jährigen läuft nach dem Ende der Spielzeit aus, eine Verlängerung darüber hinaus wirkt mittlerweile eher unwahrscheinlich. Auf einen ablösefreien Transfer sollen neben Milan auch Atletico Madrid, Tottenham Hotspur, die SSC Neapel, Fenerbahce und der FC Barcelona spekulieren.
Verlässt Kim die Bayern im kommenden Sommer?
Ähnlich verhält es sich mit Kim, der in der Rangordnung der Innenverteidiger hinter Dayot Upamecano und Jonathan Tah auf den dritten Platz abgerutscht ist und von Kompany nur vereinzelt mit Spielzeit bedacht wird.
Da bei Upamecano mittlerweile vieles für eine Vertragsverlängerung spricht und die Bayern in Person von Marc Guehi (Crystal Palace) dem Vernehmen nach gerne einen neuen Mann für die Abwehrzentrale verpflichten würden, ist ein Abgang im Sommer wahrscheinlich.
Da das Arbeitspapier des Südkoreaners noch bis zum 30. Juni 2028 läuft, müsste ein abnehmender Klub allerdings eine Ablösesumme an die Münchner entrichten. Als Knackpunkt bei einem Transfer könnte sich auch das Gehalt des 29-Jährigen von rund elf Millionen Euro pro Jahr erweisen.
FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB
- Mittwoch, 14. Januar: 1. FC Köln - FC Bayern (Bundesliga)
- Samstag, 17. Januar: RB Leipzig - FC Bayern (Bundesliga)
- Mittwoch, 21. Januar: FC Bayern - Union Saint-Gilloise (Champions League)
