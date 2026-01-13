Transfer-Doppelschlag im Sommer? AC Milan hat wohl zwei Streichkandidaten des FC Bayern München im Visier

Goretzka hat in dieser Saison unter Trainer Vincent Kompany keinen leichten Stand an der Säbener Straße. Zwar kommt er auf wettbewerbsübergreifend 25 Einsätze (ein Tor), wenn es wichtig wird, dürfen aber meist andere ran - etwa Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic oder zuletzt auch Tom Bischof. In den sechs Champions-League-Spielen absolvierte Goretzka beispielsweise nur insgesamt 60 Minuten.

Der hochdotierte Vertrag des 30-Jährigen läuft nach dem Ende der Spielzeit aus, eine Verlängerung darüber hinaus wirkt mittlerweile eher unwahrscheinlich. Auf einen ablösefreien Transfer sollen neben Milan auch Atletico Madrid, Tottenham Hotspur, die SSC Neapel, Fenerbahce und der FC Barcelona spekulieren.