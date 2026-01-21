"Scheiß Fußball": PSG-Trainer Luis Enrique nach seiner Meinung nach unverdienter Niederlage außer sich

Trotz viel Ballbesitz und zahlreicher Torchancen scheiterten die Pariser bei Sporting an ihrer mangelnden Chancenverwertung und den Fehlern in der Abwehr, wodurch Sporting einen Sieg erringen konnte, den der PSG-Trainer als regelrechten Raubanschlag empfand.

"Wir haben verloren, weil sie zwei Tore geschossen haben. Unsere Mannschaft hat nur eines gemacht“, gab sich Enrique unmittelbar nach dem Abpfiff bei Canal+ erst kurz angebunden. Dann legte er aber nach: "Das Ergebnis ist enttäuschend, es ist eine Schande. Ich habe während des gesamten Spiels nur eine Mannschaft gesehen. Wir waren dem Gegner, der sehr gut war, überlegen. Es ist enttäuschend, weil es unfair ist. Es ist schwierig für mich, im Moment über Fußball zu sprechen. Scheiß Fußball", schimpfte er.

Kurz darauf lobte er allerdings seine Mannschaft: "Das war unser bestes Auswärtsspiel aller Zeiten. Ich bin sehr stolz auf meine Spieler", betonte Enrique. "Mit dieser Mentalität werden wir es sicher weit bringen", war er überzeugt.