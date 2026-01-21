Luis Enrique, Trainer von Paris Saint-Germain, hat nach der 1:2-Niederlage in der Champions League bei Sporting in Lissabon mit den Fußballgöttern gehadert. Seiner Meinung nach war die Pleite in Portugal höchst unverdient für seine Mannschaft - und entsprechend gereizt und enttäuscht zeigte sich der spanische Coach.
"Scheiß Fußball": PSG-Trainer Luis Enrique nach seiner Meinung nach unverdienter Niederlage außer sich
- AFP
Luis Enrique: "Ich habe nur eine Mannschaft gesehen"
Trotz viel Ballbesitz und zahlreicher Torchancen scheiterten die Pariser bei Sporting an ihrer mangelnden Chancenverwertung und den Fehlern in der Abwehr, wodurch Sporting einen Sieg erringen konnte, den der PSG-Trainer als regelrechten Raubanschlag empfand.
"Wir haben verloren, weil sie zwei Tore geschossen haben. Unsere Mannschaft hat nur eines gemacht“, gab sich Enrique unmittelbar nach dem Abpfiff bei Canal+ erst kurz angebunden. Dann legte er aber nach: "Das Ergebnis ist enttäuschend, es ist eine Schande. Ich habe während des gesamten Spiels nur eine Mannschaft gesehen. Wir waren dem Gegner, der sehr gut war, überlegen. Es ist enttäuschend, weil es unfair ist. Es ist schwierig für mich, im Moment über Fußball zu sprechen. Scheiß Fußball", schimpfte er.
Kurz darauf lobte er allerdings seine Mannschaft: "Das war unser bestes Auswärtsspiel aller Zeiten. Ich bin sehr stolz auf meine Spieler", betonte Enrique. "Mit dieser Mentalität werden wir es sicher weit bringen", war er überzeugt.
- Getty Images Sport
Platzierung in den Top-Acht für PSG in Gefahr
Durch die Niederlage ist der Weg für PSG ins Achtelfinale der Champions League steiniger geworden. Die Pariser hatten die Chance, mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung direkte Qualifikation für die Runde der letzten Acht zu machen. Mit 13 Punkten ist PSG auf den fünften Platz zurückgefallen, kann aber am Mittwoch noch von weiteren Teams überholt werden.
Am letzten Spieltag der Ligaphase müssen die Pariser in der kommenden Woche im eigenen Stadion gegen Newcastle ran. Sollte auch diese Partie nicht das von PSG gewünschte Resultat liefern, müssen die Franzosen wie schon in der Vorsaison im Februar in die Play-off-Runde.
Die nächsten Spiele von Paris Saint-Germain:
- 23.01., 20 Uhr: Auxerre - PSG
- 28.01., 21 Uhr: PSG - Newcastle
- 01.02., 20.45 Uhr: Straßburg - PSG
- 08.02., 20.45 Uhr: PSG - Marseille