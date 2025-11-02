Rote Karten, Flaschenwurf und eine dramatische Wende! Eklat im Derby bei Besiktas machte Fenerbahce-Held "nur noch entschlossener"

Als Asensio in der 30. Minute eine Ecke ausführen wollte, wurde er von einer Wasserflasche am Kopf getroffen, die Besiktas-Anhänger von den Rängen in Richtung Spielfeld geworfen hatten. Der Spanier ging daraufhin zu Boden, hielt sich die Hände vor das Gesicht und musste behandelt werden.

Nach kurzer Pause kam Asensio wieder auf die Beine und konnte noch von der Seitenlinie den 1:2-Anschlusstreffer bejubeln, der Ismail Yüksek in der 32. Minute gelang.