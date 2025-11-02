Ein Flaschenwurf gegen Fenerbahces Offensivspieler Marco Asensio hat den 3:2-Sieg der Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco im hitzigen Istanbuler Stadtderby bei Besiktas am Sonntagabend überschattet.
Rote Karten, Flaschenwurf und eine dramatische Wende! Eklat im Derby bei Besiktas machte Fenerbahce-Held "nur noch entschlossener"
- Getty Images
WAS IST PASSIERT?
Als Asensio in der 30. Minute eine Ecke ausführen wollte, wurde er von einer Wasserflasche am Kopf getroffen, die Besiktas-Anhänger von den Rängen in Richtung Spielfeld geworfen hatten. Der Spanier ging daraufhin zu Boden, hielt sich die Hände vor das Gesicht und musste behandelt werden.
Nach kurzer Pause kam Asensio wieder auf die Beine und konnte noch von der Seitenlinie den 1:2-Anschlusstreffer bejubeln, der Ismail Yüksek in der 32. Minute gelang.
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
Besiktas war zunächst durch Tore von El Bilal Toure (5. Minute) sowie Emirhan Topcu (22.) mit 2:0 in Führung gegangen. In der 26. Minute hatte Orkun Kökcu, Mittelfeldstar der Gastgeber, nach VAR-Eingriff für ein hartes Einsteigen gegen Fenerbahces Edson Alvarez jedoch die Rote Karte gesehen, weshalb Besiktas fortan in Unterzahl spielen musste. Auch Trainer Sergen Yalcin sah kurz darauf die Rote Karte, nachdem er sich über den Platzverweis für Kökcü beschwert hatte.
Asensio war es dann vorbehalten, kurz vor dem Halbzeitpfiff mit starker Aktion und coolem Abschluss zum zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich zu treffen. Und in der 83. Minute war es Joker Jhon Duran, der zum 3:2-Auswärtssieg für Fenerbahce traf.
- Getty Images
WAS WURDE GESAGT?
"Dass sie mir ein Objekt an den Kopf warfen, machte mich nur noch entschlossener", sagte Asensio nach der Partie über den Zwischenfall nach einer halben Stunde. "Es war ein wichtiges Spiel. Wir haben als Team gut gespielt und Charakter bewiesen. Ich habe mich sehr gefreut, im Derby ein Tor zu schießen. Neben meinem Tor war das Wichtigste jedoch, dass wir drei Punkte geholt haben", so der 29-Jährige weiter.
WIE GEHT ES WEITER?
Durch den Sieg sprang Fener in der Süper Lig auf Platz zwei und verkürzte den Rückstand auf Tabellenführer Galatasaray auf vier Punkte. Leroy Sane und Co. waren am Samstag nicht über ein 0:0 gegen Trabzonspor hinaus gekommen.
Besiktas hat als Sechster derweil bereits zwölf Zähler Rückstand auf Galatasaray und muss alle Meisterschaftsträume damit wohl schon ad acta legen. Für die Mannschaft von Trainer Yalcin geht es nächsten Samstag bei Antalyaspor weiter, während Fenerbahce zunächst am Donnerstag in der Europa League bei Viktoria Pilsen ran muss. In der Liga trifft die Tedesco-Elf dann am Sonntag auf Kayserispor.