FBL-C3-EUR-FENERBAHCE-STUTTGARTAFP

Wer zeigt / überträgt Besiktas vs. Fenerbahce heute im Live Stream und TV?

Derby-Zeit in Istanbul! Besiktas bekommt es heute in der Süper Lig mit Fenerbahce zu tun. GOAL hat in diesem Artikel alle Infos zur Übertragung für Euch zusammengefasst.

Heute (Sonntag, 2. November) kommt es in der türkischen Süper Lig im Rahmen des 11. Spieltages zum Istanbul-Derby zwischen Besiktas und Fenerbahce. Es steht noch mehr auf dem Spiel, als ein Sieg über den Stadtrivalen, den beide Teams müssen schauen, den Abstand zur Spitze nicht noch weiter anwachsen zu lassen. Der Anpfiff im Besiktas-Park ertönt um 18 Uhr.

Wo die Partie live im TV und Livestream übertragen wird, lest Ihr hier bei GOAL.

  • Wer zeigt / überträgt Besiktas vs. Fenerbahce heute im Live Stream und TV?

    Das Istanbul-Derby zwischen Fener und Besiktas wird heute leider weder im TV noch im Livestream übertragen. Der Grund dafür ist, dass in Deutschland kein Anbieter die Rechte für die Spiele der Süper Lig 2025/26 erworben hat.

    • Werbung

  • Besiktas vs. Fenerbahce: News

    Beide Teams haben schon einen Trainerwechsel hinter sich. Kurioserweise, gab es bei den Vereinen den selben Grund für die Entlassung von Ole Gunnar Solskjaer (Besiktas) und Jose Mourinho (Fenerbahce): Während Solksjaer nach dem Ausscheiden gegen Lausanne in den Conference-League-Play-offs gehen musste und von Sergen Yalcin ersetzt wurde, wurde Mourinho das Verpassen der Champions League in den Play-offs gegen Benfica Lissabon zum Verhängnis. Für den Portugiesen übernahm Domenico Tedesco das Kommando an der Seitenlinie.

    Besiktas liegt nach zehn absolvierten Spieltagen mit 17 Punkten nur auf dem vierten Platz, Fener liegt ungeschlagen einen Rang davor und hat 22 Punkte auf dem Konto. Spitzenreiter Galatasaray ist jedoch mit 28 Zählern schon etwas enteilt.

    Am vergangenen Spieltag kam Besiktas nicht über ein 1:1 gegen Kasimpasa hinaus, obwohl Cengiz Ünder die schwarzen Adler schon in der fünften Minute in Führung brachte. Fener hingegen gewann souverän mit 4:0 gegen Gaziantep und wenige Tage zuvor wurde auch der VfB Stuttgart mit 1:0 besiegt.

  • Süper Lig: Die Tabelle vor dem 11. Spieltag

    #MannschaftSp.SUNToreDiff.Pkt.
    1Galatasaray1091025:52028
    2Trabzonspor AS1072117:71023
    3Fenerbahce Istanbul1064018:61222
    4Besiktas1052316:12417
    5FC Samsunspor1045114:10417
    6Gaziantep FK1052315:18-317
    7Göztepe1044212:6616
    8Konyaspor1042417:15214
    9Alanyaspor1034311:11013
    10Kocaelispor1032510:14-411
    11İstanbul Başakşehir1024411:9210
    12Çaykur Rizespor1024411:14-310
    13Kasımpaşa SK102449:12-310
    14Antalyaspor1031611:20-910
    15Gençlerbirliği1022610:15-58
    16Eyüpspor102266:13-78
    17Kayserispor100648:22-146
    18Fatih Karagümrük1011810:22-124

  • Besiktas vs. Fenerbahce: Nützliche Links

Süper Lig
Fatih Karagumruk crest
Fatih Karagumruk
FKA
Besiktas crest
Besiktas
BJK
Süper Lig
Fenerbahce crest
Fenerbahce
FB
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL