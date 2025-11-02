Wer zeigt / überträgt Besiktas vs. Fenerbahce heute im Live Stream und TV?

Beide Teams haben schon einen Trainerwechsel hinter sich. Kurioserweise, gab es bei den Vereinen den selben Grund für die Entlassung von Ole Gunnar Solskjaer (Besiktas) und Jose Mourinho (Fenerbahce): Während Solksjaer nach dem Ausscheiden gegen Lausanne in den Conference-League-Play-offs gehen musste und von Sergen Yalcin ersetzt wurde, wurde Mourinho das Verpassen der Champions League in den Play-offs gegen Benfica Lissabon zum Verhängnis. Für den Portugiesen übernahm Domenico Tedesco das Kommando an der Seitenlinie.

Besiktas liegt nach zehn absolvierten Spieltagen mit 17 Punkten nur auf dem vierten Platz, Fener liegt ungeschlagen einen Rang davor und hat 22 Punkte auf dem Konto. Spitzenreiter Galatasaray ist jedoch mit 28 Zählern schon etwas enteilt.

Am vergangenen Spieltag kam Besiktas nicht über ein 1:1 gegen Kasimpasa hinaus, obwohl Cengiz Ünder die schwarzen Adler schon in der fünften Minute in Führung brachte. Fener hingegen gewann souverän mit 4:0 gegen Gaziantep und wenige Tage zuvor wurde auch der VfB Stuttgart mit 1:0 besiegt.