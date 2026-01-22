Robert Lewandowski sorgt für bittere Premiere in der Champions League! FC Barcelona führt ein unrühmliches Ranking an

In der 44. Minute bugsierte Lewandowski eine Ecke der Tschechen per Kopf sehr unglücklich zum zwischenzeitlichen 2:2 ins eigene Netz. Laut Opta ist der Pole damit nun der erste Barca-Stürmer in der gesamten Geschichte des Wettbewerbs, dem in der Champions League ein Eigentor unterlaufen ist.

Zudem war es in seinem 139. CL-Einsatz Lewandowskis erstes Eigentor in der Königsklasse. Barcelona steht derweil nun bei insgesamt elf Eigentoren in der Champions League - mehr hat in der Historie des wichtigsten Vereinswettbewerbs der Welt kein anderer Verein.