Mittelstürmer Robert Lewandowski hat beim 4:2-Sieg bei Slavia Prag am Mittwochabend für eine bittere Premiere des FC Barcelona in der Champions League gesorgt.
Robert Lewandowski sorgt für bittere Premiere in der Champions League! FC Barcelona führt ein unrühmliches Ranking an
Robert Lewandowski unterläuft Eigentor: Novum beim FC Barcelona
In der 44. Minute bugsierte Lewandowski eine Ecke der Tschechen per Kopf sehr unglücklich zum zwischenzeitlichen 2:2 ins eigene Netz. Laut Opta ist der Pole damit nun der erste Barca-Stürmer in der gesamten Geschichte des Wettbewerbs, dem in der Champions League ein Eigentor unterlaufen ist.
Zudem war es in seinem 139. CL-Einsatz Lewandowskis erstes Eigentor in der Königsklasse. Barcelona steht derweil nun bei insgesamt elf Eigentoren in der Champions League - mehr hat in der Historie des wichtigsten Vereinswettbewerbs der Welt kein anderer Verein.
- Getty Images Sport
Robert Lewandowski traf später noch ins richtige Tor
Lewandowski ist mit seinem Eigentor übrigens in bester Barca-Gesellschaft. So trafen unter anderem schon die Vereinsikonen Sergio Busquets und Gerard Pique für die Katalanen in der Champions League ins eigene Tor. Pique sorgte sogar für eines der bekanntesten Eigentore der CL-Geschichte, als er im Halbfinalrückspiel der Saison 2012/13 beim 0:3 gegen den späteren Titelträger FC Bayern München den eigenen Keeper überwand.
Lewandowskis Eigentor blieb indes folgenlos für Barcelona, da die Mannschaft von Trainer Hansi Flick trotz einer historisch schwachen Defensivserie in Prag noch wichtige drei Punkte holen konnte. Der kurz zuvor eingewechselte Dani Olmo brachte Barca nach gut einer Stunde wieder in Führung. Kurz darauf traf Lewandowski dann noch ins richtige Tor, der 37-Jährige nutzte eine Hereingabe von Marcus Rashford für den Treffer zum 4:2-Endstand.
Robert Lewandowski ist bei Barcelona nicht mehr gesetzt
Lewandowski ist bei Barca mittlerweile nicht mehr gesetzt, in LaLiga saß er zuletzt fünfmal in Folge nur auf der Bank. In Prag durfte er aber von Beginn an ran, in seinem wettbewerbsübergreifend 23. Saison-Einsatz gelang ihm dabei sein elftes Tor.
Da Lewandowskis Vertrag am Saisonende ausläuft und eine Verlängerung derzeit als eher unwahrscheinlich gilt, sieht es nach einem Abschied des Ex-Bayern-Stars aus Barcelona im kommenden Sommer aus. Wie es danach weitergehen würde, ist offen, Interesse soll es unter anderem aus Saudi-Arabien und den USA geben.
- AFP
Robert Lewandowskis Saisonzahlen beim FC Barcelona
- Einsätze: 23
- Tore: 11
- Assists: 2