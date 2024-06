Nachos Abschied aus Madrid gilt als sicher. Ein überraschender Klub soll gute Karten auf seine Verpflichtung haben.

Der spanische Nationalspieler Nacho Fernández befindet sich in "fortgeschrittenen Verhandlungen" mit dem saudischen Klub Al-Quadsiah. Dies berichtet die L'Équipe. Der Kapitän von Real Madrid solle ablösefrei in diesem Sommer zum Aufsteiger in die Saudi Pro League wechseln.