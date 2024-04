Real Madrid vs. Manchester City: Warum ist das Dach des Santiago Bernabéu geschlossen?

Real gegen City findet unter geschlossenem Dach statt. Am Wetter in der spanischen Hauptstadt Madrid liegt das aber nicht.

Carlo Ancelotti sprach vor Real Madrids Duell mit Manchester City in der Champions League Klartext: "Wir sind im Viertelfinale, das ist kein vorgezogenes Endspiel". Er mag recht haben, doch das Aufeinandertreffen des Rekordsiegers mit dem Titelverteidiger ist sicherlich die faszinierendste Paarung in der Runde der letzten acht Teams in der Königsklasse.

Bei Real Madrid wird angesichts des formstarken Gegners nichts dem Zufall überlassen: Auch im Hinspiel heute Abend wollen sich Blancos auf den "Bernabéu-Faktor" verlassen.

Damit die Stimmung im Wohnzimmer des spanischen Edelklubs so richtig gut ist, wird das Dach des neu gestalteten Santiago Bernabéu geschlossen. Einen entsprechenden Antrag Reals hat die UEFA laut übereinstimmender Medienberichte von Marca und des Guardian genehmigt.