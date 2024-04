Real Madrid empfängt am Dienstag in der Champions League Manchester City. Hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und LIVE STREAM übertragen wird.

In diesen Tagen steigen in der Champions League 2023/24 die Hinspiele des Viertelfinales. Dabei bekommt es Real Madrid am Dienstag (9. April) mit Manchester City zu tun. Der Kracher beginnt um 21 Uhr.

Es dient das Estadio Santiago Bernabéu als Schauplatz des Aufeinandertreffens zwischen den Königlichen und den Citizens. Real Madrid setzte sich im Achtelfinale gegen RB Leipzig durch. Manchester City bezwang zum Auftakt der K.o.-Phase den FC Kopenhagen.

GOAL erklärt Euch in diesem Artikel, wo Ihr Real Madrid vs. Manchester City im LIVE STREAM und TV anschauen könnt.

Real Madrid vs. Manchester City, Uhrzeit: Wann ist der Anstoß?

Spiel Real Madrid – Manchester City Wettbewerb Champions League, Viertelfinale Datum Dienstag, 9. April 2024 Uhrzeit 21 Uhr Ort Estadio Santiago Bernabeu (Madrid)

Wer zeigt / überträgt Real Madrid vs. Manchester City? Die Champions League im TV und LIVE STREAM

Real Madrid vs. Manchester City im TV, LIVE STREAM, TICKER: News und Aufstellungen

Real Madrid-News

Real Madrid bezwang im Achtelfinale RB Leipzig. Hierbei erreichte die Elf von Carlo Ancelotti einen 1:0-Auswärtssieg und zuhause ein 1:1.

Die Königlichen hatten die Gruppe C mit 18 Zählern und zehn Punkten mehr als der Tabellenzweite Napoli beendet.

Gegen das Team aus der Stadt an den Füßen des Vesuvs waren ein 3:2 und im Bernabéu ein 4:2 gelungen.

Die Aufstellung von Real Madrid:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Manchester City-News

Manchester City setzte sich im Achtelfinale gegen den FC Kopenhagen auswärts sowie zuhause jeweils mit 3:1 durch.

Die Mannschaft von Pep Guardiola hatte die Gruppe G mit 18 Punkten und mit sechs Zählern mehr als RB Leipzig abgeschlossen.

Gegen die zweitplatzierten Sachsen hatten die Citizens ein 3:1 und im Etihad Stadium ein 3:2 gefeiert.

Die Aufstellung von Manchester City:

Etwa eine Stunde vor Spielbeginn könnt Ihr hier die Aufstellung einsehen.

Real Madrid gegen Manchester City live im TV und STREAM sehen: Der direkte Vergleich

Duelle insgesamt 12 Siege Real Madrid 4 Siege Manchester City 5 Unentschieden 3 Letztes Duell Manchester City vs. Real Madrid 4:0 (Champions League, 17. Mai 2023)

Real Madrid vs. Manchester City live anschauen: Nützliche Links