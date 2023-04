Real Madrid: Warum sind die Sitze hinter dem Tor im Santiago Bernabéu leer?

Die Karten für ein Spiel von Real Madrid sind immer begehrt. Trotzdem sind aktuell nicht alle Plätze im Stadion besetzt - aus einem bestimmten Grund.

Real Madrid spielt im Santiago Bernabéu - das dürfte jedem Fußball-Fan bekannt sein. Seit 1947 tragen die Königlichen aus der spanischen Hauptstadt dort ihre Heimpartien aus und Zehntausende Fans lassen sich das regelmäßig nicht entgehen.

81.044 Zuschauer passen offiziell in das Stadion - doch aktuell sind es ein paar weniger. Denn wie bei den TV-Übertragungen immer zu sehen ist, bleibt der untere Teil einer Tribüne in letzter Zeit immer frei - ganz egal, ob in LaLiga oder in der Champions League.

Direkt hinter einem Tor stehen oder sitzen keine Fans, sondern große Flaggen verdecken die Sicht auf das, was dahinter oder darunter ist. Warum ist das so? Wir klären Euch in diesem Artikel auf!

Estadio Santiago Bernabéu: Das Stadion von Real Madrid

Das Bernabéu wurde zwischen 1944 und 1947 gebaut und am 14. Dezember 1947 mit dem Duell zwischen Real und Os Belenenses aus Lissabon offiziell eröffnet.

Im Lauf der Jahrzehnte wurde es viermal erweitert und zweimal renoviert, bis es auf die aktuelle (theoretische) Kapazität von 81.044 Fans kam.

Seit 2019 findet eine umfassende Modernisierung der Spielstätte statt - und mit dieser Maßnahme hat auch die Antwort auf die Frage, warum die Plätze hinter dem Tor leer bleiben, zu tun.

Real-Stadion Santiago Bernabéu: Die laufende Modernisierung

Präsident Florentino Pérez stieß das Mega-Projekt an, das 2019 gestartet wurde. Die besondere Herausforderung dabei war, dass der reguläre Spielbetrieb von den Maßnahmen nicht betroffen sein sollte. Ein Umzug in eine andere Arena kam für Real nicht in Frage - und deshalb war der Klub zu Kompromissen bereit.

Kurz gefasst soll das Bernabéu von einem reinen Fußballstadion in eine Multifunktionsarena umgewandelt werden. Im Sommer 2023 soll das Projekt, das rund 800 Millionen Euro kostet, erfolgreich abgeschlossen sein.

Santiago Bernabéu: Warum bleiben die Plätze leer?

Um das Stadion auch für andere Sportarten nutzbar zu machen, muss der Rasen aus dem Innenraum verschwinden. Anstatt ihn im Ganzen aus dem Bernabéu zu schieben, wird er in Zukunft in Madrid in Abschnitte aufgeteilt, die über eine Art Aufzug in den Unterbau der Arena gefahren werden, wo sie in einem Lagersystem übereinander aufbewahrt werden. Dort bekommen sie künstliches Licht und künstliche Bewässerung, um im Idealzustand zu bleiben.

Und genau dieser "Aufzug" wird hinter dem Tor im Bernabéu gerade installiert, sodass die Plätze dort aktuell fehlen und nicht von Fans belegt werden können. Pünktlich zum Start der Saison 23/24 soll es dann aber wieder möglich sein, die Königlichen aus nächster Nähe anzufeuern.