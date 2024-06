Real Madrid vs. BVB, Noten: Einzelkritik zu den Königlichen im Champions-League-Finale

Real Madrid muss sehr viel leiden, um den BVB im CL-Finale zu schlagen. Letztlich setzen sich die eiskalten Spanier aber durch.

Toni Kroos hat in seinem letzten Spiel für Real Madrid nach schwierigem Beginn noch einmal all das gezeigt, was demnächst fehlen wird im Weltfußball. Beim 2:0 gegen Borussia Dortmund im Finale der Champions League 2024 gehört der Deutsche neben Daniel Carvajal zu den besten Spielern der Königlichen. Die Noten und Einzelkritiken von Real Madrid.

Nur wenige Spieler bei den Königlichen erreichten ihre individuelle Normalform, jedoch funktionierte das Team vor allem in der zweiten Halbzeit als Kollektiv wieder exzellent und am Ende ging der Plan von Trainer Carlo Ancelotti wieder perfekt auf.