Real Madrid hat genug! Vinicius Junior muss die Königlichen offenbar verlassen

Allerdings erschien am selben Tag ein brisanter Bericht bei The Athletic, in der Probleme zwischen Spielern und Alonsos Arbeitsweise aufgedeckt wurden. Darin wurde auch eine Person aus dem nahen Umfeld der Mannschaft zitiert, die hinterher angeblich dem Vinicius-Lager zugeordnet wurde. "Er denkt, er ist Pep Guardiola, aber bisher ist er nur Xabi", hieß es darin.

Im ersten Spiel nach dem Clasico-Eklat verschoss Vinicius zudem einen Elfmeter, den eigentlich Kylian Mbappe hätte schießen sollen. Alonso wechselte ihn deshalb erneut frühzeitig aus und sagte anschließend: "Das hat mich gestört."

Obwohl Präsident Florentino Perez eigentlich als Fürsprecher von Vinicius gilt, scheint das Fass nun übergelaufen zu sein. Der 78-Jährige wolle mit der drastischen Maßnahme ein Zeichen setzen, dass kein Spieler größer als der Verein sei - auch nicht die größten Superstars des Klubs.