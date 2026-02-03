Der ehemalige englische Nationalspieler Raheem Sterling wurde auf der Suche nach einem neuen Verein offenbar auch Bundesligist Union Berlin angeboten. Dies berichtet unter anderem der kicker.
Raheem Sterling wurde einem Bundesligaklub angeboten: "Man muss sich die Augen reiben"
Unions Sportchef Horst Heldt wollte den Namen nicht direkt bestätigen, sagte aber darauf angesprochen bei Sky: "In jeder Transferperiode wird man mit Namen konfrontiert, bei denen man sich die Augen reiben muss. In dem Fall ist es halt auch so, dass das am Ende nicht seriös gewesen ist und wir das auch nicht verfolgt haben."
Es habe "keinen konkreten Vorschlag" zu einem möglichen Sterling-Deal gegeben, so Heldt weiter.
- Getty Images
Raheem Sterling enttäuschte bei Chelsea die Erwartungen
Sterling ist aktuell vereinslos. Sein bis 2027 gültiger Vertrag beim FC Chelsea wurde Ende Januar aufgelöst. Die Blues zahlen dem Flügelstürmer, der Top-Verdiener war, angeblich eine hohe Abfindung. Er soll pro Jahr knapp 20 Millionen Euro Gehalt kassiert haben.
In den sportlichen Planungen der Londoner spielte er schon seit langer Zeit keine Rolle mehr. Er durfte teilweise nicht mehr mit der Profimannschaft trainieren und verbrachte die Vorsaison auf Leihbasis beim Premier-League-Rivalen FC Arsenal.
Nun endete eine Zeit an der Stamford Bridge, in der Sterling die hohen Erwartungen nicht erfüllte. Der 31-Jährige war 2022 für rund 56 Millionen Euro Ablöse von Manchester City zu Chelsea gekommen. Dort gelangen ihm in 81 Partien 19 Tore, dazu lieferte Sterling noch 15 Assists.
Wechselt Raheem Sterling in die Serie A?
Zuletzt gab es zahlreiche Wechselgerüchte um seine Person. Unter anderem wurde er mit den italienischen Spitzenklubs Napoli und Juventus sowie den Premier-League-Vereinen Fulham, Newcastle United und West Ham in Verbindung gebracht.
Sterling absolvierte 82 Länderspiele für England (20 Tore). Zuletzt gehörte er bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar zum Kader der Three Lions.
Union entschied sich derweil, am letzten Tag der Transferperiode keine Verpflichtungen mehr zu tätigen. Heldt führte aus: "Es ist ein ruhiger Deadline Day. Das ist auch mal ganz angenehm. Wir haben einen Kader, in dem alle den Anspruch haben, spielen zu wollen. Wir haben die Bundesliga, wir sind nicht mehr im DFB-Pokal. Das heißt, der Kader ist groß genug, um unsere Aufgaben zu erfüllen."
- Getty
Raheem Sterlings Stationen in der Premier League
- 2012 - 2015: FC Liverpool
- 2015 - 2022: Manchester City
- 2022 - 2024: FC Chelsea
- 2024 - 2025: FC Arsenal
- 2025 - 2026: FC Chelsea