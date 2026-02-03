Raheem Sterling wurde einem Bundesligaklub angeboten: "Man muss sich die Augen reiben"

Sterling ist aktuell vereinslos. Sein bis 2027 gültiger Vertrag beim FC Chelsea wurde Ende Januar aufgelöst. Die Blues zahlen dem Flügelstürmer, der Top-Verdiener war, angeblich eine hohe Abfindung. Er soll pro Jahr knapp 20 Millionen Euro Gehalt kassiert haben.

In den sportlichen Planungen der Londoner spielte er schon seit langer Zeit keine Rolle mehr. Er durfte teilweise nicht mehr mit der Profimannschaft trainieren und verbrachte die Vorsaison auf Leihbasis beim Premier-League-Rivalen FC Arsenal.

Nun endete eine Zeit an der Stamford Bridge, in der Sterling die hohen Erwartungen nicht erfüllte. Der 31-Jährige war 2022 für rund 56 Millionen Euro Ablöse von Manchester City zu Chelsea gekommen. Dort gelangen ihm in 81 Partien 19 Tore, dazu lieferte Sterling noch 15 Assists.