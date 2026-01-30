Raheem Sterling kann sich nach seiner Vertragsauflösung beim FC Chelsea nicht über mangelndes Interesse beklagen: Angeblich sind bis zu acht Klubs hinter dem 31-Jährigen her, der die Zusammenarbeit mit den Blues am Mittwoch beendete. Das berichten sowohl Sky Sports als auch die Daily Mail.
Riesen-Interesse: Acht Klubs offenbar an Raheem Sterling nach Vertragsauflösung bei Chelsea dran
- Getty Images Sport
Raheem Sterling braucht wohl noch einen Monat bis zu einem Einsatz
Die Zeitung Daily Mail nennt von den acht Interessenten drei mit Namen: Tottenham Hotspur, Napoli und Juventus Turin. Vor allem die Spurs seien auf der Suche nach Verstärkungen für ihre Offensive, denn mit Dominic Solanke und Richarlison fallen zwei Angreifer aktuell aus. Randal Kolo Muani (ehemals Eintracht Frankfurt) und Mathys Tel (ehemals Bayern München) konnten bisher während ihrer Zeit in London nicht überzeugen, sodass der Klub ernsthaft über Sterling nachdenke.
Allerdings gibt es eine Einschränkung: Sofort einsatzfähig wäre der Routinier nicht, denn sein letztes Startelfeinsatz für die Blues liegt schon mehr als ein halbes Jahr zurück. Mit einem Monat harter Arbeit rechnet die Zeitung, bevor Sterling für seinen neuen Klub eine ernsthafte Alternative darstelle.
- Getty
Wiedervereinigung mit De Bruyne bei Napoli?
Napoli war den Berichten zufolge bereits im Sommer an Sterling dran, damals war noch ein Leihgeschäft angepeilt worden. Allerdings konnten sich die Süditaliener und Chelsea nicht darüber einigen, wie viel von Sterlings Mega-Gehalt in Höhe von rund 20 Millionen Euro von dem jeweiligen Klub übernommen wird.
Angeblich ist Sterling nun bereit, bei seinem neuen Verein für weniger als ein Drittel dieser Summe, sprich für rund sechs Millionen Euro pro Jahr, zu unterschreiben. Bei Napoli könnte der Engländer mit Kevin De Bruyne zusammenspielen, zu dem er während der gemeinsamen Zeit bei Manchester City ein gutes Verhältnis hatte.
Die Karriere-Zahlen von Raheem Sterling:
- Premier League: 396 Spiele, 123 Tore, 75 Assists
- Champions League: 88 Spiele, 27 Tore, 23 Assists
- Nationalteam England: 82 Spiele, 20 Tore, 27 Assists