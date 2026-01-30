Riesen-Interesse: Acht Klubs offenbar an Raheem Sterling nach Vertragsauflösung bei Chelsea dran

Die Zeitung Daily Mail nennt von den acht Interessenten drei mit Namen: Tottenham Hotspur, Napoli und Juventus Turin. Vor allem die Spurs seien auf der Suche nach Verstärkungen für ihre Offensive, denn mit Dominic Solanke und Richarlison fallen zwei Angreifer aktuell aus. Randal Kolo Muani (ehemals Eintracht Frankfurt) und Mathys Tel (ehemals Bayern München) konnten bisher während ihrer Zeit in London nicht überzeugen, sodass der Klub ernsthaft über Sterling nachdenke.

Allerdings gibt es eine Einschränkung: Sofort einsatzfähig wäre der Routinier nicht, denn sein letztes Startelfeinsatz für die Blues liegt schon mehr als ein halbes Jahr zurück. Mit einem Monat harter Arbeit rechnet die Zeitung, bevor Sterling für seinen neuen Klub eine ernsthafte Alternative darstelle.