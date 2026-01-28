Paukenschlag beim FC Chelsea! Vertrag von Raheem Sterling aufgelöst - Wechsel-Hammer in die Bundesliga?

Sterling war im Sommer 2022 für über 50 Millionen Euro von Manchester City nach London gewechselt und besaß dort noch einen Vertrag bis 2027.

Der Außenstürmer war in der vergangenen Spielzeit an den Liga-Konkurrenten FC Arsenal verliehen. Nach seiner Rückkehr zu Chelsea absolvierte der 31-Jährige kein Spiel mehr und trainierte zuletzt nicht mehr mit der Profi-Mannschaft. "Alle Augen sind auf die Zukunft gerichtet. Gott ist groß", schrieb Sterling als Reaktion in seiner Instagram-Story.

Wo er künftig spielen wird, blieb offen. Laut englischen Medienberichten sind Klubs aus dem In- und Ausland interessiert, auch mit Vizemeister Bayer Leverkusen wird der erfahrene Flügelstürmer wie schon im vergangenen Sommer in Verbindung gebracht.